HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Mira Curwen en La República
EN VIVO | Mira Curwen en La República     EN VIVO | Mira Curwen en La República     EN VIVO | Mira Curwen en La República     
Deportes

Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA

Perú sufrió una crisis en las Eliminatorias 2025, ocupando el último lugar y despidiendo a tres entrenadores. Su rendimiento ha sido el peor en el torneo sudamericano e influyó en el actual ranking FIFA.

Perú cae duramente en el ranking FIFA por papelón en Eliminatorias. Foto: Lr/FIFA
Perú cae duramente en el ranking FIFA por papelón en Eliminatorias. Foto: Lr/FIFA

La selección peruana de fútbol firmó un papelón en las Eliminatorias 2025, tras quedar en último lugar y con 3 entrenadores despedidos. La escuadra nacional mostró su peor versión en el torneo sudamericano e incluso no anotó goles en condición de visita. Por este motivo, bajó varias posiciones en el ranking FIFA. Lamentablemente, luego de años, volvemos a estar en la zona baja de la selecta lista.

El equipo nacional no había estado en una posición tan baja desde noviembre de 2015, cuando se situó en el puesto 50 del ranking. Este hecho resalta la seriedad de la situación actual y la urgente necesidad de realizar una revisión exhaustiva del enfoque deportivo del equipo nacional.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY y en qué canal ver por la Copa Sudamericana 2025?

lr.pe

¿Cuál es el nuevo puesto de Perú en el ranking FIFA?

Los recientes tropiezos de la ‘Blanquirroja’ han llevado a una caída notable en el ranking mundial de selecciones. Según el informe del organismo que rige el fútbol a nivel global, Perú descendió seis lugares en la actualización de septiembre, pasando de la posición 42 a la 48. Este descenso marca un hito, ya que no se registraba una caída hasta este nivel desde finales de 2016.

La ‘Bicolor’, en Sudamérica, ocupa actualmente el séptimo lugar, superando únicamente a Venezuela (49°), Chile (57°) y Bolivia (77°). La clasificación en esta región continúa dominada por Argentina (3°), seguida de Brasil (6°), Colombia (13°), Uruguay (15°), Ecuador (24°) y Paraguay (37°). Cabe destacar que la ‘Albiceleste’ también experimentó un retroceso, perdiendo el liderato del ranking y descendiendo dos posiciones.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY y en qué canal ver por la Copa Sudamericana 2025?

lr.pe

¿Quién es el nuevo líder del ranking mundial?

La Selección de España, actual campeona de Europa e invicta en sus dos primeros partidos de clasificación para el Mundial 2026, ha ascendido al primer puesto del ranking FIFA. Francia ocupa el segundo lugar, mientras que Argentina ha descendido al tercer puesto. Inglaterra se sitúa en la cuarta posición, seguida por Portugal, Brasil, Países Bajos y Bélgica, completando así el listado de las selecciones más destacadas a nivel mundial.

Notas relacionadas
Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: "Pudo haber sido más prolijo"

Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: "Pudo haber sido más prolijo"

LEER MÁS
Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

LEER MÁS
‘Chorri’ Palacios muestra su apoyo a Agustín Lozano y señala a Juan Carlos Oblitas como el responsable del fracaso de Perú: “No soy defensor"

‘Chorri’ Palacios muestra su apoyo a Agustín Lozano y señala a Juan Carlos Oblitas como el responsable del fracaso de Perú: “No soy defensor"

LEER MÁS
Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

LEER MÁS
Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Eddie Fleischman sorprende al nombrar a los 3 referentes de la selección peruana que Jean Ferrari borraría: uno es Yoshimar Yotún

Eddie Fleischman sorprende al nombrar a los 3 referentes de la selección peruana que Jean Ferrari borraría: uno es Yoshimar Yotún

LEER MÁS
¿Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025?

¿Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025?

LEER MÁS
Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

LEER MÁS
Universitario 'contraataca' a Alianza Lima y formalizó reclamo a CD-FPF por gestos de Sergio Peña: "Acto obsceno"

Universitario 'contraataca' a Alianza Lima y formalizó reclamo a CD-FPF por gestos de Sergio Peña: "Acto obsceno"

LEER MÁS
Jairo Concha y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras atacar a Universitario por sus reclamos: "No me generó nada"

Jairo Concha y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras atacar a Universitario por sus reclamos: "No me generó nada"

LEER MÁS
¿Y la 'U'? Miguel Trauco se enamoró de Alianza Lima: la curiosa publicación previo al partido ante U de Chile por Copa Sudamericana

¿Y la 'U'? Miguel Trauco se enamoró de Alianza Lima: la curiosa publicación previo al partido ante U de Chile por Copa Sudamericana

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Susana Baca tras su nominación al Grammy: "Celebro que puedo cantar, pero hay jóvenes que están prohibidos de manifestarse"

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 18 de septiembre, según Jhan Sandoval

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Deportes

¿Dónde ver Argentina vs Colombia EN VIVO HOY por el grupo B del Sudamericano de Vóley sub-17?

¿A qué hora juega Perú vs Chile EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17?

DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Congresista ChatGPT: Flores Ancachi usó inteligencia artificial para preguntar a Santiváñez

Congreso presenta moción de censura contra Juan José Santiváñez tras revelación de audios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota