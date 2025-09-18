Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA

La selección peruana de fútbol firmó un papelón en las Eliminatorias 2025, tras quedar en último lugar y con 3 entrenadores despedidos. La escuadra nacional mostró su peor versión en el torneo sudamericano e incluso no anotó goles en condición de visita. Por este motivo, bajó varias posiciones en el ranking FIFA. Lamentablemente, luego de años, volvemos a estar en la zona baja de la selecta lista.

El equipo nacional no había estado en una posición tan baja desde noviembre de 2015, cuando se situó en el puesto 50 del ranking. Este hecho resalta la seriedad de la situación actual y la urgente necesidad de realizar una revisión exhaustiva del enfoque deportivo del equipo nacional.

¿Cuál es el nuevo puesto de Perú en el ranking FIFA?

Los recientes tropiezos de la ‘Blanquirroja’ han llevado a una caída notable en el ranking mundial de selecciones. Según el informe del organismo que rige el fútbol a nivel global, Perú descendió seis lugares en la actualización de septiembre, pasando de la posición 42 a la 48. Este descenso marca un hito, ya que no se registraba una caída hasta este nivel desde finales de 2016.

La ‘Bicolor’, en Sudamérica, ocupa actualmente el séptimo lugar, superando únicamente a Venezuela (49°), Chile (57°) y Bolivia (77°). La clasificación en esta región continúa dominada por Argentina (3°), seguida de Brasil (6°), Colombia (13°), Uruguay (15°), Ecuador (24°) y Paraguay (37°). Cabe destacar que la ‘Albiceleste’ también experimentó un retroceso, perdiendo el liderato del ranking y descendiendo dos posiciones.

¿Quién es el nuevo líder del ranking mundial?

La Selección de España, actual campeona de Europa e invicta en sus dos primeros partidos de clasificación para el Mundial 2026, ha ascendido al primer puesto del ranking FIFA. Francia ocupa el segundo lugar, mientras que Argentina ha descendido al tercer puesto. Inglaterra se sitúa en la cuarta posición, seguida por Portugal, Brasil, Países Bajos y Bélgica, completando así el listado de las selecciones más destacadas a nivel mundial.

