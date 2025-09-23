HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Felipe Chávez recibe elogios del DT de Bayern Munich y es bautizado con peculiar apodo

Felipe Chávez deslumbra en Alemania y la Selección Peruana ya busca contar con él para el amistoso ante Chile. En Bayern Munich lo consideran un referente juvenil por su alto rendimiento.

Felipe Chávez debutó con el primer equipo del Bayern Munich en un amistoso de pretemporada ante Grasshopper. Foto: composiciónLR/Bayern Munich
Felipe Chávez debutó con el primer equipo del Bayern Munich en un amistoso de pretemporada ante Grasshopper. Foto: composiciónLR/Bayern Munich

Felipe Chávez continúa consolidándose como una de las mayores promesas del fútbol peruano en el extranjero. A sus 18 años, el mediocampista ofensivo del Bayern Munich ha despertado elogios en Alemania y ya figura en la mira de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para integrar el plantel absoluto.

El juvenil, formado en las divisiones menores del club bávaro, ha brillado con luz propia en la UEFA Youth League y acumula destacadas actuaciones con el equipo U23. Su rendimiento ha sido tan sobresaliente que el cuerpo técnico del Bayern lo ha señalado como una pieza clave dentro del esquema juvenil del club.

PUEDES VER: FPF sorprende y envía carta al Bayern Múnich para convocar por primera vez a Felipe Chávez: "Ya se dio el primer paso"

lr.pe

¿Qué dijo el DT de Bayern Munich sobre Felipe Chávez?

En declaraciones difundidas por los canales oficiales del FC Bayern II, el técnico Peter Gaydarov no ocultó su admiración por el talento peruano. “Felipe demostró de forma impresionante la temporada pasada que es nuestro ‘Sr. Youth League’”, sostuvo el entrenador. A esto agregó: “Sus goles siguen un patrón claro, pero debido a su excepcional calidad, siguen siendo casi imposibles de defender”.

Gaydarov ha seguido de cerca el crecimiento del futbolista desde su paso por la Sub-19 hasta su actual desempeño en el equipo U23. Para el estratega, Chávez se ha convertido en un referente dentro de la estructura formativa del club, gracias a su capacidad de resolución en partidos clave y su visión en el último tercio del campo.

¿Cómo le está yendo a Felipe Chávez en la presente temporada en Bayern Munich?

La temporada 2025/26 comenzó de manera brillante para Felipe Chávez. En la primera jornada de la UEFA Youth League, el peruano firmó un doblete frente al Chelsea, en apenas diez minutos, incluyendo un gol olímpico. A pesar de la derrota 3-2 del conjunto bávaro, su actuación captó la atención del cuerpo técnico y de los medios deportivos alemanes.

Con ese inicio, Chávez ya suma cinco goles y una asistencia en seis apariciones con el Bayern en el torneo juvenil. A estos registros se suman los 12 goles y 12 asistencias que firmó en la temporada anterior con la categoría Sub-19, en apenas 21 partidos oficiales.

Gracias a ese rendimiento, el club decidió renovarle contrato y vincularlo profesionalmente con miras a integrarlo al primer equipo. “Pippo es un talento muy interesante. La temporada pasada consiguió muchos puntos tanto con nuestro Sub-19 como con el amateur, lo que despertó el interés de otros clubes”, declaró el director del Campus FC Bayern.

FPF envía carta a Bayern Múnich para convocar a Felipe Chávez

El buen momento de Felipe Chávez no ha pasado desapercibido en la Videna. La Federación Peruana de Fútbol envió una carta formal al Bayern Munich solicitando la reserva del mediocampista para los próximos amistosos internacionales de la Selección Peruana, entre ellos, el choque frente a Chile en Concepción durante octubre.

El periodista Kevin Pacheco informó que funcionarios de la FPF se reunieron recientemente con representantes del club alemán para coordinar la futura participación con la Blanquirroja del '10'. “FPF envió carta de reserva por Felipe Chávez de cara al amistoso de la Selección Peruana ante Chile en octubre. En los últimos días, funcionarios de la Federación hablaron con el jugador del Bayern Múnich y la idea inicial es considerarlo. Ya se dio el primer paso”, publicó el comunicador a través de su cuenta en X.

