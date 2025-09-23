Reimond Manco sorprendió en 'Denganche', tras soltar un desafiante mensaje a Cusco FC previo al partido de Universitario por Torneo Clausura 2025. El exfutbolista comentó la importancia que tiene el partido para ambos equipos en la recta final de la Liga 1, Además, considera que gran parte del campeonato se definirá este sábado a las 6:00 pm en el Estadio Monumental.

Universitario sale con la obligación de superar al aguerrido cuadro imperial para dispararse en la tabla de posiciones. Es importante destacar que los cusqueños vienen realizando una gran campaña en el último certamen de la temporada, aunque perdieron 2-0 contra UTC.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Cusco FC?

El 'Rei' analizó el presente de Cusco FC y el importante cotejo que disputará este sábado en el Estadio Monumental. "El Universitario vs. Cusco va a ser de vital importancia para que Cusco demuestre si puede ser campeón o si solo fue un buen momento", aseguró el exfutbolista en el popular en 'Denganche'.

Asimismo, Diego Penny dejó su opinión sobre Cusco FC y Universitario. "Ayer Cusco FC perdió la oportunidad de posicionarse como un verdadero candidato. Era un partido que tenía que ganar. Si la ‘U’ vence el fin de semana, habrá muchas posibilidades de que sea tricampeón. Es muy difícil que Universitario pierda más puntos", comentó el recordado arquero

Precio de las entradas para Universitario vs Cusco FC

Oriente: S/ 60.00

Occidente Central: S/ 90.00

Occidente Lateral: S/ 75.00

Norte: S/ 25.00 (agotadas)

Sur: S/ 25.00

Butaca Negra Apuesta Total: S/ 300.00

Palco Monumental: S/ 150.00

Experiencia Crema: S/ 400.00

¿Dónde ver el Universitario vs Cusco FC?

El partido entre ambos equipos será transmitido por la señal de GOLPerú, canal que posee los derechos televisivos de Universitario. Asimismo, también podrás seguir el minuto a minuto en La República Deportes.