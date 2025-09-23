HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     
Deportes

Histórico de Ecuador criticó a Emelec por dar millonario monto a Christian Cueva en medio de crisis económica: "Le han hecho un préstamo"

Iván Hurtado cuestionó a la dirigencia de Emelec por priorizar pagar a Christian Cueva en lugar de renovar a Diogo Baguí, una de las promesas del fútbol ecuatoriano.

Christian Cueva llegó a Emelec a inicios del 2025. Foto: composición LR/difusión
Christian Cueva llegó a Emelec a inicios del 2025. Foto: composición LR/difusión

Emelec ha sido noticia en los últimas semanas y no necesariamente por el aspecto deportivo. El Bombillo está en el ojo de la tormenta después de revelarse algunos problemas financieros, los cuales han provocado que varios jugadores del plantel estén impagos desde hace varios meses. En medio de este panorama, Christian Cueva decidió no acompañar a su equipo en su último partido para viajar al Perú y despertó las especulaciones en la prensa norteña.

Los medios ecuatorianos deslizaron la posibilidad de que Emelec tiene una deuda con Cueva. Al respecto, Iván Hurtado, exfutbolista de la Tri, sorprendió al revelar que la directiva eléctrica le habría hecho un pago de 80.000 dólares a 'Aladino'.

PUEDES VER: Paulo Autuori desatado contra Agustín Lozano tras empate 0-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II: No me traten de idiota

lr.pe

Emelec brindó millonario monto a Christian Cueva, según Iván Hurtado

Hurtado 'incendió' la prensa ecuatoriana tras revelar el fuerte monto que Emelec habría depositado a Christian Cueva. En la última edición del programa 'El Canal del Fútbol', el popular 'Bam Bam' criticó a la directiva azul por presuntamente haber realizado esta operación y no priorizar la renovación de otros jugadores, como la de su promesa Diogo Baguí.

"No le quieren reconocer lo que ha hecho en la cancha, Diogo Baguí le ha dado mucho al equipo; sin embargo, no le quieren reconocer. Todo lo que le ha entregado a la institución. Ahí es dónde uno no entiende a la dirigencia, porque es promesa en lo deportivo y económico, pero no le quieren dar el valor que se merece. Le ofrecen contrato que no van a la par de su calidad porque le quieren dar 1500 dólares", comentó.

"Sin embargo, hay jugadores que están al día y otros que no. Han hecho préstamos a un jugador como Christian Cueva. No sé si le deben o no pero en esta crisis le han hecho un préstamo de 80 mil dólares", agregó.

PUEDES VER: Padre de Lamine Yamal explota tras derrota de su hijo en el Balón de Oro 2025 ante Dembélé: El mayor daño moral a un ser humano

lr.pe

Iván Hurtado lapidó a Emelec por darle permiso de viajar a Christian Cueva

El hecho de que Christian Cueva haya dejado Ecuador rumbo a Perú también ha generado cierta controversia. Sobre ello, Iván Hurtado cuestionó al club por dejarlo ir a su país, pese a que aún está con ciertas molestias.

"Y mira, le han dado permiso para que vaya a Perú. ¿Qué tiene? ¿Un desgarro? Yo cuando estaba en México falleció mi abuela, no me dieron permiso. Pero me debo a mi profesión y me tocó llorar solo. En cambio, un jugador como Cueva se lesiona, le dan permiso a Perú como si acá no hubiesen buenos médicos. Tú no sabes si va a allá y hace una buena rehabilitación"

Notas relacionadas
Pamela Franco negó estar embarazada de Christian Cueva tras fuertes rumores: "Comí dos panes con chicharrón"

Pamela Franco negó estar embarazada de Christian Cueva tras fuertes rumores: "Comí dos panes con chicharrón"

LEER MÁS
Viaje de Christian Cueva a Perú enciende alarmas en Ecuador, pero DT de Emelec aclara la razón: "Tiene permiso especial"

Viaje de Christian Cueva a Perú enciende alarmas en Ecuador, pero DT de Emelec aclara la razón: "Tiene permiso especial"

LEER MÁS
Roxana Molina tilda de “cizañosa” y “boca suelta” a Rosángela Espinoza y le recuerda su foto con Christian Cueva

Roxana Molina tilda de “cizañosa” y “boca suelta” a Rosángela Espinoza y le recuerda su foto con Christian Cueva

LEER MÁS
Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

LEER MÁS
El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

LEER MÁS
Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padre de Lamine Yamal explota tras derrota de su hijo en el Balón de Oro 2025 ante Dembélé: "El mayor daño moral a un ser humano"

Padre de Lamine Yamal explota tras derrota de su hijo en el Balón de Oro 2025 ante Dembélé: "El mayor daño moral a un ser humano"

LEER MÁS
DT de U de Chile lanza advertencia a Alianza Lima previo a la Copa Sudamericana: "Tendremos la contundencia para pasar la llave"

DT de U de Chile lanza advertencia a Alianza Lima previo a la Copa Sudamericana: "Tendremos la contundencia para pasar la llave"

LEER MÁS
Paulo Autuori desatado contra Agustín Lozano tras empate 0-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II: "No me traten de idiota"

Paulo Autuori desatado contra Agustín Lozano tras empate 0-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II: "No me traten de idiota"

LEER MÁS
'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

LEER MÁS
'Loco' Vargas arremete contra la administración de Universitario tras dejar de lado a referentes: "Eso se llama amiguismo”

'Loco' Vargas arremete contra la administración de Universitario tras dejar de lado a referentes: "Eso se llama amiguismo”

LEER MÁS
Balón de Oro 2025: conoce al único peruano que ha sido nominado en toda la historia del prestigioso premio

Balón de Oro 2025: conoce al único peruano que ha sido nominado en toda la historia del prestigioso premio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Deportes

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

La reacción de Lamine Yamal tras la ovación que recibió Ousmane Dembélé al ganar el Balón de Oro 2025

PSG arrasó con los premios en el Balón de Oro 2025: Ousmane Dembélé y Luis Enrique fueron elegidos como los mejores del mundo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota