Emelec ha sido noticia en los últimas semanas y no necesariamente por el aspecto deportivo. El Bombillo está en el ojo de la tormenta después de revelarse algunos problemas financieros, los cuales han provocado que varios jugadores del plantel estén impagos desde hace varios meses. En medio de este panorama, Christian Cueva decidió no acompañar a su equipo en su último partido para viajar al Perú y despertó las especulaciones en la prensa norteña.

Los medios ecuatorianos deslizaron la posibilidad de que Emelec tiene una deuda con Cueva. Al respecto, Iván Hurtado, exfutbolista de la Tri, sorprendió al revelar que la directiva eléctrica le habría hecho un pago de 80.000 dólares a 'Aladino'.

Emelec brindó millonario monto a Christian Cueva, según Iván Hurtado

Hurtado 'incendió' la prensa ecuatoriana tras revelar el fuerte monto que Emelec habría depositado a Christian Cueva. En la última edición del programa 'El Canal del Fútbol', el popular 'Bam Bam' criticó a la directiva azul por presuntamente haber realizado esta operación y no priorizar la renovación de otros jugadores, como la de su promesa Diogo Baguí.

"No le quieren reconocer lo que ha hecho en la cancha, Diogo Baguí le ha dado mucho al equipo; sin embargo, no le quieren reconocer. Todo lo que le ha entregado a la institución. Ahí es dónde uno no entiende a la dirigencia, porque es promesa en lo deportivo y económico, pero no le quieren dar el valor que se merece. Le ofrecen contrato que no van a la par de su calidad porque le quieren dar 1500 dólares", comentó.

"Sin embargo, hay jugadores que están al día y otros que no. Han hecho préstamos a un jugador como Christian Cueva. No sé si le deben o no pero en esta crisis le han hecho un préstamo de 80 mil dólares", agregó.

Iván Hurtado lapidó a Emelec por darle permiso de viajar a Christian Cueva

El hecho de que Christian Cueva haya dejado Ecuador rumbo a Perú también ha generado cierta controversia. Sobre ello, Iván Hurtado cuestionó al club por dejarlo ir a su país, pese a que aún está con ciertas molestias.

"Y mira, le han dado permiso para que vaya a Perú. ¿Qué tiene? ¿Un desgarro? Yo cuando estaba en México falleció mi abuela, no me dieron permiso. Pero me debo a mi profesión y me tocó llorar solo. En cambio, un jugador como Cueva se lesiona, le dan permiso a Perú como si acá no hubiesen buenos médicos. Tú no sabes si va a allá y hace una buena rehabilitación"