La selección peruana consiguió una gran victoria frente a Bolivia en el amistoso organizado por la SAFAP, donde el entrenador para este encuentro fue Gerardo Ameli, quien reemplazó a Manuel Barreto en el banquillo. Para este compromiso, el argentino alineó en su mayoría a jugadores de la Liga 1 y también a algunos que militan en el extranjero, como Pedro Gallese, quien fue el capitán del partido. No obstante, para algunos resultó sorpresivo que no se convocara a Paolo Guerrero.

En este contexto, en conversación con los medios, Ameli fue consultado sobre esta ausencia y explicó que sí tuvo la intención de convocarlo. Sin embargo, por motivos de desgaste físico, el jugador no pudo estar presente, ya que, según detalló, Guerrero le manifestó que tenía molestias físicas.

Gerardo Ameli explica ausencia de Paolo Guerrero en el Perú vs Bolivia

"Yo definí quiénes íbamos a estar. Él (Paolo Guerrero) había avisado que necesitaba descanso porque tenía unas molestias físicas y se entendió totalmente por qué viene de un proceso largo, necesitaba descanso. Prefiero solo hablar de los que estuvieron. Paolo es un tipo grande, es un emblema de la selección peruana, porque fue el representante de la última era. Este fue un año muy cargado para él, varios viajes y por ahí suena lógico que quiera descansar, que le dé descanso a la máquina para retomar el año que viene, que será muy complicado. Hay que resaltar a los que estuvieron, que tuvieron muchas ganas y aportaron para aprovechar la oportunidad", fueron las palabras de Ameli.

Ameli elogia la predisposición de la FPF y al SAFAP para el Perú vs Bolivia

En otro momento de la conversación, Ameli señaló que se sintió muy cómodo dirigiendo a la selección peruana. Además, no dudó en elogiar el rendimiento de sus jugadores para lograr la victoria frente a la selección boliviana.

"Salió bien, la verdad que hay que valorar el esfuerzo que hicieron los jugadores al sumarse porque no era obligatorio. Además, destacar la iniciativa que tuvieron la FPF y al SAFAP de hacer este partido, y también la predisposición que tuvieron toda la semana para afrontar el partido. La verdad que valoro mucho lo que hicieron, no solo por el resultado, sino también por mostrarse y aprovechar la oportunidad", empezó diciendo en zona mixta.

"Principalmente, una alegría de valorar a los jugadores por estar y por lo que hicieron para sacar este partido adelante. Algunos estaban de vacaciones, pero llegaron para formar de este proyecto, se pusieron la camiseta al fin de temporada a pesar de que varios pensaban en sus vacaciones. Representaron bien la camiseta. Más que jugadores individuales que no me gusta hablar, y creo que es injusto, hay que valorar el esfuerzo de todos. Creo que hay que darle valor a eso porque muchos de estos jugadores posiblemente sean parte de la próxima generación", complementó.

"Lo que vine a hacer es darle una mano a SAFAP y aceptar la invitación que me hicieron. Quiero valorar lo que hicieron los jugadores y la predisposición de la FPF en esta cuestión que fue novedosa. Todo el staff de la FPF se puso a predisposición y nos sentimos y me hicieron sentir muy cómodo. Por suerte esto se vio reflejado en el resultado y en el rendimiento porque hubo chicos que estuvieron en buen nivel. Me sentí muy feliz, todos sabemos que es una situación poco habitual, pero nos hicieron sentir muy cómodos. La verdad que quiero, por lo menos hoy, disfrutar de este momento. Tuvimos una semana muy linda y estamos muy contentos con eso. No tiene mucho sentido pensar a futuro. Se cierra el año para la FPF, para mí y bueno, no es un momento para eso", sentenció.