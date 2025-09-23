HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     
Deportes

River Plate vs Palmeiras EN VIVO: alineaciones, horario y canal de TV para ver los cuartos de final de Copa Libertadores

Luego de perder la ida, los de Gallardo buscarán la hazaña en territorio brasileño para seguir con el sueño de ganar la Libertadores. Sigue la transmisión del partidazo River Plate vs Palmeiras en directo.

River Plate y Palmeiras son candidatos para ganar la Copa Libertadores 2025. Foto: composición LR/Omar Neyra
River Plate y Palmeiras son candidatos para ganar la Copa Libertadores 2025. Foto: composición LR/Omar Neyra

River Plate vs Palmeiras disputarán uno de los partidos más importantes de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Ambas escuadras se enfrentarán este miércoles 24 de setiembre, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina y brasileña), en el Allianz Parque. El duelo de gigante se podrá ver a través de la señal de ESPN y Disney Plus; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias en la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Los dirigidos por Abel Ferreira saben que cuentan con una importante ventaja tras imponerse 2-1 en Buenos Aires; sin embargo, el equipo de Marcelo Gallardo solo necesita un tanto para seguir con el sueño de clasificar a las semifinales de la competición.

PUEDES VER: Gremio filtra emocionante arenga de Mano Menezes que hizo llorar a Erick Noriega tras cometer 2 penales: 'Todo lo que hiciste allí...'

lr.pe

¿A qué hora juegan River Plate vs Palmeiras por la Copa Libertadores?

En suelo peruano, el cotejo entre River Plate vs Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 se disputará desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

¿Dónde ver River Plate vs Palmeiras por la Copa Libertadores?

La transmisión del River Plate vs Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con suscripción previa.

PUEDES VER: Jugador de la U. de Chile calienta la previa de lo que será el enfrentamiento contra Alianza Lima por Copa Sudamericana: Será una…'

lr.pe

¿Cómo ver online River Plate vs Palmeiras por la Copa Libertadores?

Si deseas ver River Plate vs Palmeiras online gratis, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones de River Plate vs Palmeiras: posibles formaciones

Estos serían los jugadores titulares para el River Plate vs Palmeiras.

  • River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández o Facundo Colidio; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
  • Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Pronóstico de River Plate vs Palmeiras

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el River Plate vs Palmeiras. El equipo brasileño es favorito por jugar de local y ganar la ida.

  • Betsson: gana River Plate (4,70), empate (3,45), gana Palmeiras (1,75)
  • Betano: gana River Plate (5,30), empate (3,60), gana Palmeiras (1,80)
  • Bet365: gana River Plate (4,75), empate (3,60), gana Palmeiras (1,75)
  • 1XBet: gana River Plate (5,11), empate (3,51), gana Palmeiras (1,78)
  • Coolbet: gana River Plate (5,00), empate (3,40), gana Palmeiras (1,80)
  • Doradobet: gana River Plate (5,33), empate (3,40), gana Palmeiras (1,77).
Notas relacionadas
¡Con Alianza Lima! Programación Copa Sudamericana y Libertadores: fecha, horarios y canales por los cuartos de final de los torneos Conmebol

¡Con Alianza Lima! Programación Copa Sudamericana y Libertadores: fecha, horarios y canales por los cuartos de final de los torneos Conmebol

LEER MÁS
Gremio filtra emocionante arenga de Mano Menezes que hizo llorar a Erick Noriega tras cometer 2 penales: "Todo lo que hiciste allí..."

Gremio filtra emocionante arenga de Mano Menezes que hizo llorar a Erick Noriega tras cometer 2 penales: "Todo lo que hiciste allí..."

LEER MÁS
El insólito troleo del árbitro a hinchas de River Plate en Copa Libertadores: creyeron que les cobraría penal, pero marcó offside

El insólito troleo del árbitro a hinchas de River Plate en Copa Libertadores: creyeron que les cobraría penal, pero marcó offside

LEER MÁS
Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

Universitario definió el futuro de Jairo Vélez tras ganarse un puesto en el 11 de Jorge Fossati

LEER MÁS
El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

LEER MÁS
Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gremio filtra emocionante arenga de Mano Menezes que hizo llorar a Erick Noriega tras cometer 2 penales: "Todo lo que hiciste allí..."

Gremio filtra emocionante arenga de Mano Menezes que hizo llorar a Erick Noriega tras cometer 2 penales: "Todo lo que hiciste allí..."

LEER MÁS
Óscar Ibáñez sorprende al revelar que halló otra lista de convocados de la selección peruana en oficina que no era la suya: "Me sorprendió"

Óscar Ibáñez sorprende al revelar que halló otra lista de convocados de la selección peruana en oficina que no era la suya: "Me sorprendió"

LEER MÁS
'Flaco' Granda 'explotó' contra tiktoker y lo amenazó por asegurar que desinforma: "Payaso mediático"

'Flaco' Granda 'explotó' contra tiktoker y lo amenazó por asegurar que desinforma: "Payaso mediático"

LEER MÁS
DT de Gremio sobre Erick Noriega tras cometer 2 penales: "Solo tengo cosas buenas para hablar"

DT de Gremio sobre Erick Noriega tras cometer 2 penales: "Solo tengo cosas buenas para hablar"

LEER MÁS
Histórico de Ecuador criticó a Emelec por dar millonario monto a Christian Cueva en medio de crisis económica: "Le han hecho un préstamo"

Histórico de Ecuador criticó a Emelec por dar millonario monto a Christian Cueva en medio de crisis económica: "Le han hecho un préstamo"

LEER MÁS
'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

'Puma' Carranza recomienda la posición ideal para Erick Noriega tras cometer dos penales con Gremio: “Debe jugar de…”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Donald Trump designa oficialmente al movimiento 'Antifa' como una organización terrorista

Deportes

Olimpia vs Atlético Tembetary EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025?

Balón de Oro 2025: conoce al único peruano que ha sido nominado en toda la historia del prestigioso premio

¿Dónde ver Fluminene vs Lanús HOY por la vuelta de los cuartos de final en la Copa Sudamericana?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota