River Plate vs Palmeiras EN VIVO: alineaciones, horario y canal de TV para ver los cuartos de final de Copa Libertadores

River Plate vs Palmeiras disputarán uno de los partidos más importantes de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Ambas escuadras se enfrentarán este miércoles 24 de setiembre, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina y brasileña), en el Allianz Parque. El duelo de gigante se podrá ver a través de la señal de ESPN y Disney Plus; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias en la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Los dirigidos por Abel Ferreira saben que cuentan con una importante ventaja tras imponerse 2-1 en Buenos Aires; sin embargo, el equipo de Marcelo Gallardo solo necesita un tanto para seguir con el sueño de clasificar a las semifinales de la competición.

¿A qué hora juegan River Plate vs Palmeiras por la Copa Libertadores?

En suelo peruano, el cotejo entre River Plate vs Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 se disputará desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

¿Dónde ver River Plate vs Palmeiras por la Copa Libertadores?

La transmisión del River Plate vs Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con suscripción previa.

¿Cómo ver online River Plate vs Palmeiras por la Copa Libertadores?

Si deseas ver River Plate vs Palmeiras online gratis, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones de River Plate vs Palmeiras: posibles formaciones

Estos serían los jugadores titulares para el River Plate vs Palmeiras.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández o Facundo Colidio; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Pronóstico de River Plate vs Palmeiras

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el River Plate vs Palmeiras. El equipo brasileño es favorito por jugar de local y ganar la ida.