Faltan solo algunas horas para el esperado partido entre Alianza Lima y la U. de Chile, correspondiente al partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En el primer cruce, no pasaron del empate sin goles y ahora los blanquiazules tienen la labor de dar el golpe en Coquimbo. Desde su llegada al hotel de concentración, la delegación íntima sufrió algunos episodios de violencia protagonizados por los fanáticos del Romántico Viajero. Sin embargo, no fueron los únicos porque un grupo de aliancistas también pasaron un tenso momento mientras se disponían a apoyar a su equipo.

Justamente, uno de los que fueron agredidos se animó a detallar qué fue lo que pasó con la hinchada rival. En su relato, señala que le obligaron a sacarse su camiseta de Alianza Lima y le advirtieron que no fue violentado por la presencia de una familia en los alrededores.

Hincha de Alianza Lima cuenta cómo fue agredido por fanáticos de la U. de Chile

"Alrededor de las 8.30 p. m. Éramos un grupo de cuatro personas, hinchas de Alianza Lima, esperando la llegada del club. Después, una multitud de 20 o 30 hinchas de la U. de Chile vinieron y nos atacaron. Hicieron que me sacara la polera de Alianza Lima, de la selección peruana, nos quitaron y se llevaron eso, nos insultaron", relató para el programa 'L1 Max'.

No conformes con ello, comentó que los fanáticos rivales se pusieron a grabar todos los actos de violencia y luego se fueron en un auto. "Me dijeron que no me pegaban porque había una familia. Me preguntaron si tenía lienzos, algo que representara a Alianza. Pusieron carteles, se pusieron a grabar cómo nos agredían e insultaban. Después se pasaron a retirar, se llevaron la camiseta y sus carteles. Nosotros también pasamos a retirarnos por temor. Eso pasó ayer con un grupo de hinchas. La verdad que uno no sabe si ir o no a ver al club por temor que vuelva a pasar todo esto", concluyó.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra la U. de Chile?

El Alianza Lima vs U. de Chile por el pase a la semifinal de la Copa Sudamericana 2025 está programado para este jueves 25 de septiembre a partir de las 7.30. p. m. (hora peruana). El ganador de esta llave se enfrentará a Lanús, que viene de superar a Fluminense, por el pase a la gran final.