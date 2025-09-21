HOYSuscripcion LR Focus

U. de Chile 'contraataca' y denuncia ante Conmebol a Alianza Lima por trato discriminatorio y banderas insultantes

El conjunto chileno se quejó ante Conmebol por los cánticos discriminatorios y las explosiones que hubo en su hotel de concentración en la previa del partido ante Alianza Lima.

Alianza Lima también elevó una denuncia ante Conmebol contra la U. de Chile. Foto: composición LR/AFP
U. de Chile denunció a Alianza Lima ante Conmebol. Unos días después del 0-0 en Matute, el Romántico Viajero interpuso una queja ante el ente sudamericano por trato hostil y discriminatorio. Así lo informó el abogado internacional Marcelo Bee Sellares: "La U. de Chile denuncia a Alianza Lima ante CONMEBOL: banderas insultantes "la pe*** de sudamerica" (Art. 15.2), explosiones cerca del hotel (Art. 12.2, 22 del reglamento de Seguridad) y cánticos hostiles, discriminatorios (Art. 6, 15)".

Denuncia de la U. de Chile. Foto: X/Marcelo Bee Sellares.

Noticia en desarrollo...

