U. de Chile 'contraataca' y denuncia ante Conmebol a Alianza Lima por trato discriminatorio y banderas insultantes
El conjunto chileno se quejó ante Conmebol por los cánticos discriminatorios y las explosiones que hubo en su hotel de concentración en la previa del partido ante Alianza Lima.
U. de Chile denunció a Alianza Lima ante Conmebol. Unos días después del 0-0 en Matute, el Romántico Viajero interpuso una queja ante el ente sudamericano por trato hostil y discriminatorio. Así lo informó el abogado internacional Marcelo Bee Sellares: "La U. de Chile denuncia a Alianza Lima ante CONMEBOL: banderas insultantes "la pe*** de sudamerica" (Art. 15.2), explosiones cerca del hotel (Art. 12.2, 22 del reglamento de Seguridad) y cánticos hostiles, discriminatorios (Art. 6, 15)".
Denuncia de la U. de Chile. Foto: X/Marcelo Bee Sellares.
Noticia en desarrollo...