El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     
Deportes

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

En la previa del partido ante Independiente del Valle por Copa Sudamericana, el plantel del club colombiano mostró exceso de confianza al celebrar por anticipado su clasificación.

Dayro Moreno y sus compañeros de Once Caldas terminaron desolados tras la eliminación. Foto: captura de X/AFP
Dayro Moreno y sus compañeros de Once Caldas terminaron desolados tras la eliminación. Foto: captura de X/AFP

Toda la alegría vivida por los hinchas de Once Caldas en la previa del partido ante Independiente del Valle por se convirtió en tristeza una vez finalizado el duelo. Aunque el cuadro colombiano partía como favorito en esta llave de Copa Sudamericana por haber ganado como visitante en la ida, perdió de forma inesperada en la tanda de penales.

Consumada la eliminación de Once Caldas del torneo, no tardaron en llegar los reproches por el exceso de confianza que sus jugadores mostraron antes del duelo. Vía redes sociales, se viralizaron las imágenes de los futbolistas albos trepados en el techo de su bus, cantando y saltando ante una multitud que los aclamaba y creí tener en el bolsillo la clasificación a semifinales.

lr.pe

¿Qué pasó con Once Caldas?

El partido de vuelta entre Once Caldas e Independiente del Valle, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, se jugó el último miércoles 24 de septiembre en el estadio Palogrande de Manizales. Para avanzar a las 'semis', al Tricolor le bastaba con empatar e incluso con perder por un solo gol gracias a que previamente había ganado 2-0 en Ecuador.

Sin embargo, todo le salió mal a los locales, pues Michael Hoyos convirtió un doblete para el Matagigantes que emparejó el marcador global 2-2. Con este resultado, la llave tuvo que definirse en la tanda de penales, la cual terminó 5-4 a favor de los quiteños tras los fallos de Robert Mejía y el portero James Aguirre para el Once.

