Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres
Alianza Lima denunció ante Conmebol actos provocativos de barristas de U. de Chile en Matute por Sudamericana: "Pudo ser contraproducente"

Alianza Lima hizo una denuncia formal por el ingreso de barristas de U. de Chile como prensa a Matute. Asimismo, realizó 2 pedidos a Conmebol para el cotejo de vuelta en Coquimbo.

Alianza Lima y U. de Chile empataron sin goles en la ida. Foto: composición LR/Club Alianza Lima/Sudamericana
Alianza Lima y U. de Chile empataron sin goles en la ida. Foto: composición LR/Club Alianza Lima/Sudamericana

Este sábado 20 de septiembre, se conoció que Alianza Lima denunció ante la Conmebol el ingresó de barristas de la U. de Chile al estadio Alejandro Villanueva infiltrados como prensa para el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro íntimo aseguró que estos aficionados realizaron actos provocativos dentro de Matute sin medir las consecuencias que podían causar, pues el encuentro se estaba jugando solo con hinchada local. Esto luego de una sanción disciplinaria impuesta por el organismo rector contra los Azules por los hechos ocurridos en los octavos de final ante Independiente en Avellaneda.

Pese a la restricción de que solo aficionados de Alianza Lima podían ingresar a Matute, el cuadro íntimo aseguró que estos barristas, con la aprobación de la U. de Chile, se hicieron pasar como periodistas para poder acceder a las tribunas. La información sobre esta medida la dio a conocer el periodista Carlos Benavente, de Ovación.

PUEDES VER: Pedro García apuntó contra Renato Tapia por tuit tras designación de Manuel Barreto en Perú: 'Como si hubieses disputado el pase al Mundial'

lr.pe

Alianza Lima denunció ingreso de barristas de la U. de Chile a Matute

Según se lee en el escrito, estos sujetos, que ya han sido identificados, hicieron publicaciones incitadoras sobre la "titularidad" de los blanquiazules, algo que desde Alianza Lima rechazaron, ya que la situación pudo exponer al peligro a todos los asistentes.

Imagen compartida por el periodista Carlos Benavente. Foto: x

Imagen compartida por el periodista Carlos Benavente. Foto: x

Por otro lado, el elenco íntimo solicitó a la Confederación Sudamericana de Fútbol reforzar la seguridad para el encuentro de vuelta en Coquimbo y pidieron que estos agentes estuvieran presentes desde la llegada de la delegación a suelo chileno hasta la salida.

Imagen compartida por el periodista Carlos Benavente. Foto: x

Imagen compartida por el periodista Carlos Benavente. Foto: x

PUEDES VER: Renato Tapia publica mensaje en medio de designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: 'Levante la mano el que no se lo esperaba'

lr.pe

¿Cuándo se jugará la vuelta entre Alianza Lima y U. de Chile?

El encuentro definitivo por el pase a la semifinal de la Copa Sudamericana entre Alianza Lima y U. de Chile se disputará este jueves 25 de septiembre a partir de las 7.30 p. m. (hora local) en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

