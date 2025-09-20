Este sábado 20 de septiembre, se conoció que Alianza Lima denunció ante la Conmebol el ingresó de barristas de la U. de Chile al estadio Alejandro Villanueva infiltrados como prensa para el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro íntimo aseguró que estos aficionados realizaron actos provocativos dentro de Matute sin medir las consecuencias que podían causar, pues el encuentro se estaba jugando solo con hinchada local. Esto luego de una sanción disciplinaria impuesta por el organismo rector contra los Azules por los hechos ocurridos en los octavos de final ante Independiente en Avellaneda.

Pese a la restricción de que solo aficionados de Alianza Lima podían ingresar a Matute, el cuadro íntimo aseguró que estos barristas, con la aprobación de la U. de Chile, se hicieron pasar como periodistas para poder acceder a las tribunas. La información sobre esta medida la dio a conocer el periodista Carlos Benavente, de Ovación.

Alianza Lima denunció ingreso de barristas de la U. de Chile a Matute

Según se lee en el escrito, estos sujetos, que ya han sido identificados, hicieron publicaciones incitadoras sobre la "titularidad" de los blanquiazules, algo que desde Alianza Lima rechazaron, ya que la situación pudo exponer al peligro a todos los asistentes.

Imagen compartida por el periodista Carlos Benavente. Foto: x

Por otro lado, el elenco íntimo solicitó a la Confederación Sudamericana de Fútbol reforzar la seguridad para el encuentro de vuelta en Coquimbo y pidieron que estos agentes estuvieran presentes desde la llegada de la delegación a suelo chileno hasta la salida.

Imagen compartida por el periodista Carlos Benavente. Foto: x

¿Cuándo se jugará la vuelta entre Alianza Lima y U. de Chile?

El encuentro definitivo por el pase a la semifinal de la Copa Sudamericana entre Alianza Lima y U. de Chile se disputará este jueves 25 de septiembre a partir de las 7.30 p. m. (hora local) en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.