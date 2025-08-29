Selección peruana anuncia convocatoria de último minuto: Óscar Ibáñez llamó a Piero Cari para las Eliminatorias 2026
Antes de partir a Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026, la selección peruana anunció la convocatoria de uno de los jugadores más prometedores de Alianza Lima.
- Perú vs Uruguay: fecha, hora y canal confirmado de la penúltima jornada por Eliminatorias 2026
- Perú aún tiene chances de clasificar al Mundial 2026, según la FIFA: "El sueño de lograr un batacazo"
Piero Cari fue convocado de último minuto a la selección peruana. Foto: composición LR/difusión
Piero Cari se suma a la selección peruana. El potrillo de Alianza Lima venía entrenando como sparring, pero Óscar Ibáñez decidió incluirlo en su lista de final para el duelo ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.
Comunicado de la FPF. Foto: X/FPF