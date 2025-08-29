HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL
Selección peruana anuncia convocatoria de último minuto: Óscar Ibáñez llamó a Piero Cari para las Eliminatorias 2026

Antes de partir a Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026, la selección peruana anunció la convocatoria de uno de los jugadores más prometedores de Alianza Lima.

Piero Cari fue convocado de último minuto a la selección peruana. Foto: composición LR/difusión
Piero Cari se suma a la selección peruana. El potrillo de Alianza Lima venía entrenando como sparring, pero Óscar Ibáñez decidió incluirlo en su lista de final para el duelo ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Comunicado de la FPF. Foto: X/FPF

