Fútbol Peruano

Josepmir Ballón sufrió su segundo descenso consecutivo: Coopsol bajó a la Liga 3 tras 21 años seguidos en segunda división

Tras haber perdido la categoría con César Vallejo en el 2024, el exjugador de la selección peruana volvió a sufrir un duro revés, esta vez con el Submarino Amarillo.

Josepmir Ballón ha sido campeón de primera división en siete oportunidades. Foto: Deportivo Coopsol
Josepmir Ballón ha sido campeón de primera división en siete oportunidades. Foto: Deportivo Coopsol

A fines del 2024, Josepmir Ballón sufrió su primer descenso en el fútbol peruano cuando César Vallejo perdió la categoría al quedar en el penúltimo puesto de la tabla acumulada de la Liga 1. Este sábado 20 de septiembre, el 'Barbón' acaba de volver a descender, esta vez con Deportivo Coopsol, al perder frente a Pirata FC por la última fecha de la Liga 2.

El Submarino Amarillo, como es conocido el cuadro limeño, debía ganarle a Pirata FC para no quedar colero del grupo descenso en el certamen de segunda división. Sin embargo, con la derrota 1-0 a manos del conjunto chiclayano, finalizó su participación con 9 puntos, uno menos que la Universidad San Martín.

lr.pe

Números de Josepmir Ballón con Coopsol

En esta Liga 2 2025, el excampeón con Alianza Lima y Sporting Cristal disputó 22 partidos con Coopsol, todos ellos como titular. De estos cotejos, ganó solamente cinco, empató seis y perdió los 11 restantes.

En cuanto a la escuadra capitalina, este es su primer descenso luego de 21 años ininterrumpidos, desde su fundación en el 2004, jugando en segunda. El Submarino Amarillo había estado cerca de ascender a la máxima categoría hasta en cuatro ocasiones (2005, 2011, 2012 y 2014), pero en todos esos años quedó subcampeón.

¿En qué equipos ha jugado Josepmir Ballón?

Estos son los clubes por los que ha pasado el exseleccionado peruano a lo largo de su carrera. Fuera del Perú, jugó en las ligas de Argentina y Chile.

  • Universidad San Martín (2007-2010, 2011-2014)
  • River Plate (2010-2011)
  • Sporting Cristal (2015-2018)
  • Universidad de Concepción (2019)
  • Alianza Lima (2020-2023)
  • Universidad César Vallejo (2024)
  • Deportivo Coopsol (2025)
