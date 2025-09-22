Lamentable. El fútbol peruano femenino volvió a tener episodios de discriminación racial dentro de un campo de juego. Por medio de un comunicado oficial en sus redes sociales, Alianza Lima denunció que la jugadora Sashenka Porras "fue víctima de comentarios racistas y discriminatorios" por parte de los aficionados e integrantes del comando técnico del club UNSAAC, en el último partido disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Alianza Lima femenino rechazó de manera categórica este tipo de actitudes que van en contra de un fútbol más igualitario y justo, y anunció que iniciarán el proceso correspondiente para que no quede impune. En este encuentro, correspondiente a la décima jornada de la Liga Femenina, las íntimas cayeron 2-1 y perdieron el invicto.

Alianza Lima denuncia racismo contra potrilla Sashenka Porras

"Desde el Club Alianza Lima, no toleraremos ningún tipo de violencia ni acto de discriminación; por esto, daremos inicio de inmediato a las acciones federativas y legales correspondientes contra los responsables", se lee en una parte del comunicado. El cuadro íntimo exigió a las autoridades proceder con firmeza y mostró su compromiso de proteger a todas las personas que formen parte de la institución.

"Exigimos a las autoridades pertinentes a que actúen con la mayor dureza frente a estas deplorables acciones, incluyendo actos de oficio. Tenemos el compromiso de defender y velar por cada una de las personas que forman parte de nuestro club: deportistas, comando técnico, colaboradores e hinchas. Nuestra institución ratifica su firme postura en la lucha contra el racismo, la discriminación y cualquier forma de violencia", finalizaron.

Comunicado de Alianza Lima femenino sobre lo sucedido con Sashenka Porras. Foto: Alianza Lima Femenino

Alianza Lima perdió el invicto ante UNSAAC

Pese a que el equipo de José Letelier empezó ganando con gol de Sashenka Porras, el cuadro cusqueño lo dio vuelta con los tantos de Paloma del Solar y Carmen Huanca. Las íntimas se quedaron con 27 puntos en la tabla de posiciones.