HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?
¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     ¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     ¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     
Fútbol Peruano

Alianza Lima denuncia actos racistas contra jugadora en último partido por la Liga Femenina: "Iniciamos acciones federativa y legales"

Alianza Lima rechazó los actos de discriminación que sufrió Sashenka Porras por parte del comando técnico de UNSAAC, su rival de turno el último fin de semana, y pidió sanciones severas.

Alianza Lima registra una derrota en esta segunda parte del torneo. Foto: composición LR/sashenkaporras/Instagram
Alianza Lima registra una derrota en esta segunda parte del torneo. Foto: composición LR/sashenkaporras/Instagram

Lamentable. El fútbol peruano femenino volvió a tener episodios de discriminación racial dentro de un campo de juego. Por medio de un comunicado oficial en sus redes sociales, Alianza Lima denunció que la jugadora Sashenka Porras "fue víctima de comentarios racistas y discriminatorios" por parte de los aficionados e integrantes del comando técnico del club UNSAAC, en el último partido disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Alianza Lima femenino rechazó de manera categórica este tipo de actitudes que van en contra de un fútbol más igualitario y justo, y anunció que iniciarán el proceso correspondiente para que no quede impune. En este encuentro, correspondiente a la décima jornada de la Liga Femenina, las íntimas cayeron 2-1 y perdieron el invicto.

PUEDES VER: Viaje de Christian Cueva a Perú enciende alarmas en Ecuador, pero DT de Emelec aclara la razón: 'Tiene permiso especial'

lr.pe

Alianza Lima denuncia racismo contra potrilla Sashenka Porras

"Desde el Club Alianza Lima, no toleraremos ningún tipo de violencia ni acto de discriminación; por esto, daremos inicio de inmediato a las acciones federativas y legales correspondientes contra los responsables", se lee en una parte del comunicado. El cuadro íntimo exigió a las autoridades proceder con firmeza y mostró su compromiso de proteger a todas las personas que formen parte de la institución.

"Exigimos a las autoridades pertinentes a que actúen con la mayor dureza frente a estas deplorables acciones, incluyendo actos de oficio. Tenemos el compromiso de defender y velar por cada una de las personas que forman parte de nuestro club: deportistas, comando técnico, colaboradores e hinchas. Nuestra institución ratifica su firme postura en la lucha contra el racismo, la discriminación y cualquier forma de violencia", finalizaron.

Comunicado de Alianza Lima femenino sobre lo sucedido con Sashenka Porras. Foto: Alianza Lima Femenino

Comunicado de Alianza Lima femenino sobre lo sucedido con Sashenka Porras. Foto: Alianza Lima Femenino

PUEDES VER: Reimond Manco deslizó posible motivo sobre por qué Renato Tapia habría publicado tuit tras nombramiento de Barreto: 'Hay un conflicto'

lr.pe

Alianza Lima perdió el invicto ante UNSAAC

Pese a que el equipo de José Letelier empezó ganando con gol de Sashenka Porras, el cuadro cusqueño lo dio vuelta con los tantos de Paloma del Solar y Carmen Huanca. Las íntimas se quedaron con 27 puntos en la tabla de posiciones.

Notas relacionadas
U. de Chile 'contraataca' y denuncia ante Conmebol a Alianza Lima por trato discriminatorio y banderas insultantes

U. de Chile 'contraataca' y denuncia ante Conmebol a Alianza Lima por trato discriminatorio y banderas insultantes

LEER MÁS
Alianza Lima denunció ante Conmebol actos provocativos de barristas de U. de Chile en Matute por Sudamericana: "Pudo ser contraproducente"

Alianza Lima denunció ante Conmebol actos provocativos de barristas de U. de Chile en Matute por Sudamericana: "Pudo ser contraproducente"

LEER MÁS
Erison Ramírez y su fuerte reflexión tras perder con UTC en el último minuto ante Universitario: "Salí de Alianza Lima"

Erison Ramírez y su fuerte reflexión tras perder con UTC en el último minuto ante Universitario: "Salí de Alianza Lima"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos de hoy por la fecha 10 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos de hoy por la fecha 10 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Josepmir Ballón sufrió su segundo descenso consecutivo: Coopsol bajó a la Liga 3 tras 21 años seguidos en segunda división

Josepmir Ballón sufrió su segundo descenso consecutivo: Coopsol bajó a la Liga 3 tras 21 años seguidos en segunda división

LEER MÁS
Con golazo de Hernán Rengifo, ADT Tarma venció 2-1 a Cusco FC por el Torneo Apertura 2025

Con golazo de Hernán Rengifo, ADT Tarma venció 2-1 a Cusco FC por el Torneo Apertura 2025

LEER MÁS
Carlos Galván señala que Pablo Bengochea y Christian Cueva podrían llegar a Sport Boys: "Me dijeron que..."

Carlos Galván señala que Pablo Bengochea y Christian Cueva podrían llegar a Sport Boys: "Me dijeron que..."

LEER MÁS
Yoshimar Yotún perdió los papeles tras empate de Sporting Cristal: fue a buscar a rival y lo tuvieron que controlar entre 3

Yoshimar Yotún perdió los papeles tras empate de Sporting Cristal: fue a buscar a rival y lo tuvieron que controlar entre 3

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Fútbol Peruano

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: Cusco FC es el nuevo líder en la fecha 9 del Torneo Clausura

Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

Franco Velazco no asegura la continuidad de Jorge Fossati al mando de Universitario: Hay que esperar los resultados

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota