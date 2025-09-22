Ousmane Dembélé fue elegido como el mejor jugador del año y se llevó el Balón de Oro tras una temporada brillante con el PSG. La gala, realizada este lunes 22 de septiembre en París, Francia, reunió a grandes leyendas del fútbol mundial en el majestuoso Théâtre du Châtelet, convirtiéndose en una verdadera fiesta del deporte rey. Entre aplausos y emociones, el Frances expresó su felicidad al recibir el galardón, destacando lo especial que es este logro en su carrera y lo importante que ha sido el apoyo de su equipo y de los hinchas para alcanzar este sueño.

Noticias en desarrollo...