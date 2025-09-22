¡Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro! El francés venció al español Lamine Yamal y se convirtió en el mejor jugador del mundo
El Théâtre du Châtelet fue escenario de la coronación del francés, quien tras una brillante campaña logrando títulos como Liga de Francia, Copa de Francia, Supercopa de Francia, Champions League y Supercopa de Europa.
Ousmane Dembélé fue elegido como el mejor jugador del año y se llevó el Balón de Oro tras una temporada brillante con el PSG. La gala, realizada este lunes 22 de septiembre en París, Francia, reunió a grandes leyendas del fútbol mundial en el majestuoso Théâtre du Châtelet, convirtiéndose en una verdadera fiesta del deporte rey. Entre aplausos y emociones, el Frances expresó su felicidad al recibir el galardón, destacando lo especial que es este logro en su carrera y lo importante que ha sido el apoyo de su equipo y de los hinchas para alcanzar este sueño.
Noticias en desarrollo...