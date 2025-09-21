Kenji Cabrera sorprendió a todos con un espectacular golazo en el partido entre Vancouver Whitecaps y Kansas City por la MLS 2025. El extremo izquierdo marcó su primera anotación en la liga y recibió elogios de los hinchas por su destacada actuación en Estados Unidos. Sin duda, a sus 22 años, merece ser convocado para el próximo proceso de la selección peruana de fútbol. El exfutbolista de Melgar quiere consolidarse en el once titular.

Vancouver Whitecaps sigue brillando en la MLS, con formato similar a la NBA, el equipo de Kenji Cabrera marcha segundo en la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste con 55 puntos. Además, el delantero nacional sigue ganando más minutos por sus destacadas intervenciones.

¿Cómo fue el gol primer gol de Kenji Cabrera con Vancouver Whitecaps en la MLS?

Cabrera recibió el balón cerca del área y, tras realizar un notable regate entre defensores, logró superar al arquero John Pulskamp con un potente zurdazo para poner el 2-0 y sentenciar el partido a los 42 minutos del cotejo.

"Kenji Cabrera tuvo su primera titularidad en la MLS y no desperdició ni un segundo, anotando su primer gol y ayudando al equipo a establecer un nuevo récord del club con 56 goles anotados en una temporada regular de la MLS, ¡rompiendo el máximo anterior de 2023", publicó el popular club estadounidense.

¿Cuándo es el próximo partido de Kenji Cabrera en la MLS Vancouver Whitecaps?

El próximo cotejo para Kenji Cabrera será el miércoles 24 de septiembre desde las 9:30 pm (hora peruana) por una nueva fecha de la MLS ante Portland Timbers. El extremo peruano se perfila para arrancar en el once titular de Vancouver.