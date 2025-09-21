HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Kenji Cabrera empieza a marcar su nombre en la MLS: anotó su primer gol con Vancouver Whitecaps tras llevarse a 2 jugadores

Con este tanto, Cabrera ayudó a establecer un nuevo récord de 56 goles en una temporada regular para el club de la MLS, consolidándose como figura en el equipo canadiense.

Kengi Cabrera sorprende con espectacular golazo ante Kansas City. Foto: MLS
Kengi Cabrera sorprende con espectacular golazo ante Kansas City. Foto: MLS

Kenji Cabrera sorprendió a todos con un espectacular golazo en el partido entre Vancouver Whitecaps y Kansas City por la MLS 2025. El extremo izquierdo marcó su primera anotación en la liga y recibió elogios de los hinchas por su destacada actuación en Estados Unidos. Sin duda, a sus 22 años, merece ser convocado para el próximo proceso de la selección peruana de fútbol. El exfutbolista de Melgar quiere consolidarse en el once titular.

Vancouver Whitecaps sigue brillando en la MLS, con formato similar a la NBA, el equipo de Kenji Cabrera marcha segundo en la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste con 55 puntos. Además, el delantero nacional sigue ganando más minutos por sus destacadas intervenciones.

PUEDES VER: Jorge Fossati y su fuerte frase tras agónico triunfo de Universitario para volver a la cima: “Goles que erras allá puede costarte caro”

lr.pe

¿Cómo fue el gol primer gol de Kenji Cabrera con Vancouver Whitecaps en la MLS?

Cabrera recibió el balón cerca del área y, tras realizar un notable regate entre defensores, logró superar al arquero John Pulskamp con un potente zurdazo para poner el 2-0 y sentenciar el partido a los 42 minutos del cotejo.

"Kenji Cabrera tuvo su primera titularidad en la MLS y no desperdició ni un segundo, anotando su primer gol y ayudando al equipo a establecer un nuevo récord del club con 56 goles anotados en una temporada regular de la MLS, ¡rompiendo el máximo anterior de 2023", publicó el popular club estadounidense.

PUEDES VER: Joao Grimaldo sigue 'endiablado' en Letonia: delantero peruano marcó golazo y encaminó el triunfo 3-2 de Riga FC

lr.pe

¿Cuándo es el próximo partido de Kenji Cabrera en la MLS Vancouver Whitecaps?

El próximo cotejo para Kenji Cabrera será el miércoles 24 de septiembre desde las 9:30 pm (hora peruana) por una nueva fecha de la MLS ante Portland Timbers. El extremo peruano se perfila para arrancar en el once titular de Vancouver.

Notas relacionadas
Thomas Müller y Kenji Cabrera protagonizan una efusiva celebración tras la agónica victoria de Vancouver Whitecaps en la MLS

Thomas Müller y Kenji Cabrera protagonizan una efusiva celebración tras la agónica victoria de Vancouver Whitecaps en la MLS

LEER MÁS
Kenji Cabrera ya posa junto a Thomas Müller: campeón del mundo jugará con el exdelantero del Melgar de Arequipa en el Vancouver Whitecaps

Kenji Cabrera ya posa junto a Thomas Müller: campeón del mundo jugará con el exdelantero del Melgar de Arequipa en el Vancouver Whitecaps

LEER MÁS
El curioso mensaje de Thomas Müller previo a unirse al Vancouver Whitecaps de Kenji Cabrera: "Crucemos los dedos"

El curioso mensaje de Thomas Müller previo a unirse al Vancouver Whitecaps de Kenji Cabrera: "Crucemos los dedos"

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Juan Pablo II: fecha, hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Juan Pablo II: fecha, hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

LEER MÁS
Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La dura respuesta de Eddie Fleischman al ‘Chorri’ Palacios por defender a Agustín Lozano: “Lamento ver a un jugador resentido”

La dura respuesta de Eddie Fleischman al ‘Chorri’ Palacios por defender a Agustín Lozano: “Lamento ver a un jugador resentido”

LEER MÁS
U. de Chile 'contraataca' y denuncia ante Conmebol a Alianza Lima por trato discriminatorio y banderas insultantes

U. de Chile 'contraataca' y denuncia ante Conmebol a Alianza Lima por trato discriminatorio y banderas insultantes

LEER MÁS
Jorge Fossati y su fuerte frase tras agónico triunfo de Universitario para volver a la cima: “Goles que erras allá puede costarte caro”

Jorge Fossati y su fuerte frase tras agónico triunfo de Universitario para volver a la cima: “Goles que erras allá puede costarte caro”

LEER MÁS
Venezuela vs Brasil EN VIVO HOY: horario y canal para ver la final del Sudamericano de Vóley sub-17

Venezuela vs Brasil EN VIVO HOY: horario y canal para ver la final del Sudamericano de Vóley sub-17

LEER MÁS
'Bigote' Rodríguez cuenta lo que sintió tras volver a Matute en el 0-0 ante Alianza Lima: "Han sido mis mejores minutos"

'Bigote' Rodríguez cuenta lo que sintió tras volver a Matute en el 0-0 ante Alianza Lima: "Han sido mis mejores minutos"

LEER MÁS
¿Cuándo es la gala del Balón de Oro 2025? Hora y canal para ver la ceremonia desde Perú

¿Cuándo es la gala del Balón de Oro 2025? Hora y canal para ver la ceremonia desde Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Deportes

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' gana el segundo set del partido

Argentina vs Brasil EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la fecha 3 del Sudamericano de Vóley Sub 17?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota