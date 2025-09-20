HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

¿A qué hora juegan Venezuela vs Chile EN VIVO HOY y dónde ver la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 17?

Venezuela y Chile se medirán en la otra llave por la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 17. El ganador se enfrentará al ganador del partido entre Perú y Brasil.

Ambas selecciones vienen de ganar en la anterior jornada. Foto: composición LR/FPV - Federación Peruana de Voleibol
¿A qué hora juegan Venezuela vs Chile EN VIVO HOY por la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 17? El partido está programado para jugarse HOY, sábado 20 de septiembre, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes y se podrá ver a través de Latina (por TV, la app y la web) y la plataforma de la Confederación Sudamericana de Vóley. También podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy en la web de La República.

¿A qué hora juega Venezuela vs Chile por el Sudamericano de Vóley Sub 17?

El Venezuela vs Chile por la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 17 está pactado para las 6.00 p. m. (hora local). Conoce la guía de horarios para otros países.

  • México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 7.000 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 8.00 p. m.
  • España: 2.00 a. m. (domingo 21).

¿Dónde ver Venezuela vs Chile por el Sudamericano de Vóley Sub 17?

En territorio nacional, la transmisión del Venezuela vs Chile por la primera semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 17 estará a cargo de Latina, a través del canal 2 de la señal abierta y también por internet vía Latina Play, desde su aplicativo y página web, y por la plataforma de la Confederación Sudamericana de Vóley.

Venezuela vs Chile: ¿cómo llegan ambas selecciones a la semifinal?

La Vinotinto llega a esta instancia tras dos triunfos y una derrota por el Grupo B.

  • Argentina 3-1 Venezuela | Fecha 1
  • Brasil 1-3 Venezuela | Fecha 2
  • Colombia 0-3 Venezuela | Fecha 3.

La Roja, por su parte, solo jugó dos fechas, ya que el Grupo A estaba integrada con una selección menos. Chile debutó con victoria y cayó en la tercera jornada.

  • Perú 2-3 Chile | Fecha 2
  • Bolivia 0-3 Chile | Fecha 3.
