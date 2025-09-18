HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Argentina vs Brasil EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la fecha 3 del Sudamericano de Vóley Sub 17?

Argentina y Brasil jugarán en el Polideportivo Lucha Fuentes por la tercera jornada del Sudamericano de Vóley Sub 17. Conoce AQUÍ todos los detalles.

Ambas selecciones ganaron en su debut. Foto: composición LR
Ambas selecciones ganaron en su debut. Foto: composición LR

¿A qué hora juegan Argentina vs Brasil EN VIVO Y EN DIRECTO por el Sudamericano de Vóley Sub 17? El encuentro está pactado para jugarse este viernes 19 de septiembre desde las 5.30 p. m. (hora peruana) en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, y será transmitido por Latina. Asimismo, podrás seguir este y todos los partidos de hoy con la previa y las principales incidencias en la web de La República Deportes.

La selección argentina se estrenó con triunfo ante Venezuela (3-1) y ahora se enfrenta a Colombia. La selección brasileña, por su parte, también se impuso en su debut ante las Cafeteras (3-0) y por la fecha 2 se mide ante la Vinotinto.

¿A qué hora juegan Argentina vs Brasil por el Sudamericano de Vóley Sub 17?

El cotejo entre Argentina vs Brasil vóley por la fecha 3 del certamen sub 17 está programado para las 5.30 p. m. (hora local). Conoce la guía de horarios para otros países.

  • México: 4.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 5.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 6.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 7.30 p. m.
  • España: 12.30 a. m. (sábado 20).

¿Dónde ver Argentina vs Brasil por el Sudamericano de Vóley Sub 17?

En territorio nacional, la transmisión del partido entre Argentina vs Brasil vóley, así como todos los encuentros del Sudamericano de Vóley Sub 17, estará a cargo de Latina, a través del canal 2 de la señal abierta y también por internet vía Latina Play, desde su aplicativo y página web oficial.

Programación del Sudamericano de Vóley Sub 17

Fecha 3

  • Grupo A: Bolivia vs. Chile (3:00 p. m.)
  • Grupo B: Argentina vs. Brasil (5:30 p. m.)
  • Grupo B: Colombia vs. Venezuela (7:30 p. m.).

¿Dónde se juega el Sudamericano de Vóley sub-17?

El escenario de este Sudamericano de Vóley sub-17 será el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. El recinto tiene capacidad para más de 5.000 espectadores.

Notas relacionadas
Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' gana el primer set del partido

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' gana el primer set del partido

LEER MÁS
Debut redondo: Brasil derrotó a Colombia por la fecha 1 del Sudamericano de Vóley sub-17

Debut redondo: Brasil derrotó a Colombia por la fecha 1 del Sudamericano de Vóley sub-17

LEER MÁS
Sudamericano de Vóley sub 17 2025: partidos de hoy por la fecha 1 de la fase de grupos

Sudamericano de Vóley sub 17 2025: partidos de hoy por la fecha 1 de la fase de grupos

LEER MÁS
Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA

Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA

LEER MÁS
Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

LEER MÁS
¿Dónde ver Perú vs Chile EN VIVO y a qué hora juegan por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17?

¿Dónde ver Perú vs Chile EN VIVO y a qué hora juegan por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17?

LEER MÁS
Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

LEER MÁS
Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

LEER MÁS
Reimond Manco alerta a Néstor Gorosito previo al Alianza Lima ante U de Chile por Copa Sudamericana: "No puedes cambiar a un equipo"

Reimond Manco alerta a Néstor Gorosito previo al Alianza Lima ante U de Chile por Copa Sudamericana: "No puedes cambiar a un equipo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Adiós al protector solar químico? Estudio científico descubre un sustituto elaborado a partir del polen de flores

Barcelona vs Newcastle United HOY EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League

Retiro AFP: Congreso aprueba liberar los ahorros, pero está atado a un maquillaje en la reforma de pensiones

Deportes

Barcelona vs Newcastle United HOY EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' gana el segundo set del partido

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota