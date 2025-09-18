Argentina vs Brasil EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la fecha 3 del Sudamericano de Vóley Sub 17?

¿A qué hora juegan Argentina vs Brasil EN VIVO Y EN DIRECTO por el Sudamericano de Vóley Sub 17? El encuentro está pactado para jugarse este viernes 19 de septiembre desde las 5.30 p. m. (hora peruana) en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, y será transmitido por Latina. Asimismo, podrás seguir este y todos los partidos de hoy con la previa y las principales incidencias en la web de La República Deportes.

La selección argentina se estrenó con triunfo ante Venezuela (3-1) y ahora se enfrenta a Colombia. La selección brasileña, por su parte, también se impuso en su debut ante las Cafeteras (3-0) y por la fecha 2 se mide ante la Vinotinto.

¿A qué hora juegan Argentina vs Brasil por el Sudamericano de Vóley Sub 17?

El cotejo entre Argentina vs Brasil vóley por la fecha 3 del certamen sub 17 está programado para las 5.30 p. m. (hora local). Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 4.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.30 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 7.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (sábado 20).

¿Dónde ver Argentina vs Brasil por el Sudamericano de Vóley Sub 17?

En territorio nacional, la transmisión del partido entre Argentina vs Brasil vóley, así como todos los encuentros del Sudamericano de Vóley Sub 17, estará a cargo de Latina, a través del canal 2 de la señal abierta y también por internet vía Latina Play, desde su aplicativo y página web oficial.

Programación del Sudamericano de Vóley Sub 17

Fecha 3

Grupo A: Bolivia vs. Chile (3:00 p. m.)

Grupo B: Argentina vs. Brasil (5:30 p. m.)

Grupo B: Colombia vs. Venezuela (7:30 p. m.).

¿Dónde se juega el Sudamericano de Vóley sub-17?

El escenario de este Sudamericano de Vóley sub-17 será el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. El recinto tiene capacidad para más de 5.000 espectadores.