Venezuela vs Brasil EN VIVO: ¿a qué hora juegan por la final del Sudamericano de Vóley sub-17?

En el Polideportivo Lucha Fuentes, Venezuela y Brasil definen al campeón del Sudamericano de Vóley sub-17 en un partidazo de pronóstico reservado. El canal Latina televisará el duelo.

Venezuela ya le ganó a Brasil por la fase de grupos de este Sudamericano de Vóley sub-17. Foto: composición/GLR

Venezuela vs Brasil EN VIVO juegan este domingo 21 de septiembre, a partir de las 5.30 p. m. (hora peruana) y 6.30 p. m. (hora venezolana), por la final del Sudamericano de Vóley sub-17. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes (Villa El Salvador), con transmisión a cargo de Latina (canal 2) y la cuenta de Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV). Además, La República Deportes te llevará el punto a punto del encuentro completamente gratis por internet.

La selección venezolana buscará alzarse con el título de campeona de este Sudamericano de Vóley sub-17 cuando vuelva a medirse contra Brasil. En la ronda de 'semis', las llaneras dejaron en el camino a Chile, mientras que las brasileñas hicieron lo propio frente a Perú. En este nuevo enfrentamiento entre sí, el equipo venezolano saldrá a demostrar que el 3-1 previo a su favor no fue un resultado producto de la suerte.

¿A qué hora juega Venezuela vs Brasil, vóley sub-17?

En territorio venezolano, el juego Venezuela vs Brasil se podrá seguir a partir de las 6.30 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países.

  • Costa Rica, México: 4.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 5.30 p. m.
  • Bolivia, Chile: 6.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.30 p. m.
  • España: 12.30 a. m. (lunes 22).

¿Dónde ver Venezuela vs Brasil, vóley sub-17?

Para que no te pierdas la transmisión del Venezuela vs Brasil por el titulo del Sudamericano de Vóley sub-17, sintoniza la señal de Latina en el canal 2 de la TV abierta de Perú, o ingresa a su app y página web oficial.

¿Cómo comprar entradas para Venezuela vs Brasil, vóley sub-17?

Las entradas para esta final de vóley sub-17 entre Venezuela y Brasil están a la venta en la plataforma Joinnus.

  • General: 20 soles
  • Preferente (norte y sur): 25 soles
  • Preferente oriente: 35 soles
  • Preferente occidente: 45 soles.

Últimos partidos de Venezuela, vóley sub-17

  • Chile 1-3 Venezuela | 20.09.25
  • Colombia 0-3 Venezuela | 19.09.25
  • Brasil 1-3 Venezuela | 18.09.25
  • Argentina 3-0 Venezuela | 17.09.25.

Últimos partidos de Brasil, vóley sub-17

  • Brasil 3-0 Perú | 20.09.25
  • Argentina 0-3 Brasil | 19.09.25
  • Brasil 1-3 Venezuela | 18.09.25
  • Brasil 3-0 Colombia | 17.09.25.
