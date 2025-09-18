HOYSuscripcion LR Focus

Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami
Colombia vs Venezuela EN VIVO: ¿a qué hora juegan y en qué canal ver por la fecha 3 del Sudamericano de Vóley Sub 17?

Colombia y Venezuela se enfrentarán en el Polideportivo Lucha Fuentes por la tercera fecha del Sudamericano de Vóley Sub 17. Sigue AQUÍ todos los detalles.

Colombia vs Venezuela se enfrentarán desde las 7.30 p. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Colombia vs Venezuela se enfrentarán desde las 7.30 p. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

¿A qué hora juegan Colombia vs Venezuela EN VIVO Y EN DIRECTO por el Sudamericano de Vóley Sub 17? El partido está pactado para jugarse este viernes 19 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, y será transmitido por Latina. Asimismo, podrás seguir este y todos los partidos de hoy con la previa y las principales incidencias en la web de La República Deportes.

La selección colombiana se estrenó con derrota ante Brasil (3-0). La selección venezolana, por su parte, también se cayó en su debut cuando se enfrentó ante Argentina.

¿A qué hora juegan Colombia vs Venezuela por el Sudamericano de Vóley Sub 17?

El cotejo entre Colombia vs Venezuela vóley por la fecha 3 del certamen sub 17 está programado para las 7.30 p. m. (hora local). Conoce la guía de horarios para otros países.

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (sábado 20).

¿Dónde ver Colombia vs Venezuela por el Sudamericano de Vóley Sub 17?

En territorio nacional, la transmisión del partido entre Colombia vs Venezuela vóley, así como todos los encuentros del Sudamericano de Vóley Sub 17, estará a cargo de Latina, a través del canal 2 de la señal abierta y también por internet vía Latina Play, desde su aplicativo y página web oficial.

Programación del Sudamericano de Vóley Sub 17

Fecha 3

  • Grupo A: Bolivia vs. Chile (3:00 p. m.)
  • Grupo B: Argentina vs. Brasil (5:30 p. m.)
  • Grupo B: Colombia vs. Venezuela (7:30 p. m.).

¿Dónde se juega el Sudamericano de Vóley sub-17?

El escenario de este Sudamericano de Vóley sub-17 será el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. El recinto tiene capacidad para más de 5.000 espectadores.

