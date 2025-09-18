HOYSuscripcion LR Focus

Alianza empató con U. de Chile en Matute
Los mejores memes del empate de Alianza Lima ante U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima y U. de Chile empataron 0-0 en el partido de ida de la Copa Sudamericana 2025. El equipo íntimo finalizó con un jugador menos por la expulsión de Carlos Zambrano.

Alianza Lima empató 0-0 ante la U. de Chile por el partido de ida por la Copa Sudamericana 2025. Los íntimos terminaron con un hombre menos tras la expulsión de Carlos Zambrano, lo que condicionó su desempeño. La serie se resolverá en Coquimbo, donde el equipo de Néstor Gorosito se jugará la clasificación.

Tras este resultado, se formaron toda clase de memes que se difundieron rápidamente por redes sociales que se burlaban del empate del equipo blanquiazul.

Los mejores memes del empate de Alianza Lima vs U. de Chile

