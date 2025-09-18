HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza empató con U. de Chile en Matute
Alianza empató con U. de Chile en Matute     Alianza empató con U. de Chile en Matute     Alianza empató con U. de Chile en Matute     
Deportes

'Flaco' Granda revela que Alianza Lima será rival de Barcelona: Universitario habría rechazado amistoso por fuerte motivo

Además, el periodista deportivo aseguró que si el partido tiene éxito en el Estadio Nacional, la organización del evento buscará traer al Al Nassr de Cristiano Ronaldo para un amistoso ante Alianza Lima.

El Estadio Nacional albergaría el Alianza Lima vs Barcelona. Foto: composición LR/AFP
El Estadio Nacional albergaría el Alianza Lima vs Barcelona. Foto: composición LR/AFP

Todo apunta a que Alianza Lima será el rival del FC Barcelona a fin de año. El nombre del conjunto blaugrana ha sido tendencia en las últimas semanas después de que se rumoreaba un posible amistoso contra Universitario. Cuando parecía que el acuerdo se concretaba, la 'U' habría rechazado esta opción por un tema económico. Así lo informó el periodista Giancarlo Granda, quien aseguró que la organizadora del evento está fastidiada por la postura del conjunto crema.

En medio de este panorama, Alianza apareció como una opción y el partido sería una realidad. Se espera que el compromiso se lleve a cabo el próximo 21 de diciembre en el Estadio Nacional y que el elenco culé cuente con sus principales figuras.

PUEDES VER: Néstor Gorosito no se guarda nada y responde fuerte tras ser sancionado por 6 fechas en la Liga 1: Es una verguenza

lr.pe

Alianza Lima jugará ante Barcelona tras rechazo de Universitario

"Está confirmado. Se va a jugar el 21 de diciembre Alianza Lima contra Barcelona de España en el Estadio Nacional", empezó diciendo el popular 'Flaco' en el programa 'Palabra de hincha'. Esto fue confirmado por Jorge Solari, su compañero en el panel. "Sí, habrá partido contra Barcelona, pero ya no va a jugar la 'U', va a jugar Alianza", añadió.

Posteriormente, Granda aseguró que los cremas rechazaron el amistoso porque el aspecto económico no le cuadraba. "A Universitario la respuesta no le cerró. Me comuniqué con los que organizan el evento y me dijeron que fueron a presentar la propuesta, no les cerró. El tema es la plata, a Universitario no le cerró. De parte de la productora hay un cierto malestar porque trajeron al Inter Miami y ahora no quieren", sostuvo.

Al final, adelantó que si el partido tiene éxito, es muy probable que traigan a Cristiano Ronaldo en el 2026. "El temor es que se va a jugar en el Nacional y quizás las entradas están un poco más caras. Si es un éxito, en enero traerían al Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Todo depende de cómo vaya en el Nacional", concluyó.

PUEDES VER: DT de U. de Chile y su fuerte llamado de atención a sus jugadores tras 0-0 ante Alianza Lima: Algunos necesitan una evolución

lr.pe
Notas relacionadas
DT de U. de Chile y su fuerte llamado de atención a sus jugadores tras 0-0 ante Alianza Lima: "Algunos necesitan una evolución"

DT de U. de Chile y su fuerte llamado de atención a sus jugadores tras 0-0 ante Alianza Lima: "Algunos necesitan una evolución"

LEER MÁS
Néstor Gorosito no se guarda nada y responde fuerte tras ser sancionado por 6 fechas en la Liga 1: "Es una verguenza"

Néstor Gorosito no se guarda nada y responde fuerte tras ser sancionado por 6 fechas en la Liga 1: "Es una verguenza"

LEER MÁS
Jugador de la U. de Chile y su tajante análisis de Alianza Lima tras empatar: "Hasta la expulsión, fue de ida y vuelta"

Jugador de la U. de Chile y su tajante análisis de Alianza Lima tras empatar: "Hasta la expulsión, fue de ida y vuelta"

LEER MÁS
Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA

Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA

LEER MÁS
Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de U. de Chile y su fuerte llamado de atención a sus jugadores tras 0-0 ante Alianza Lima: "Algunos necesitan una evolución"

DT de U. de Chile y su fuerte llamado de atención a sus jugadores tras 0-0 ante Alianza Lima: "Algunos necesitan una evolución"

LEER MÁS
Alianza Lima no pudo con la U. de Chile: empataron sin goles en Matute por la ida de la Copa Sudamericana

Alianza Lima no pudo con la U. de Chile: empataron sin goles en Matute por la ida de la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Néstor Gorosito no se guarda nada y responde fuerte tras ser sancionado por 6 fechas en la Liga 1: "Es una verguenza"

Néstor Gorosito no se guarda nada y responde fuerte tras ser sancionado por 6 fechas en la Liga 1: "Es una verguenza"

LEER MÁS
Jugador de la U. de Chile y su tajante análisis de Alianza Lima tras empatar: "Hasta la expulsión, fue de ida y vuelta"

Jugador de la U. de Chile y su tajante análisis de Alianza Lima tras empatar: "Hasta la expulsión, fue de ida y vuelta"

LEER MÁS
Charles Aránguiz satisfecho pese a empate 0-0 de U. de Chile ante Alianza Lima: "Partido muy positivo para nosotros"

Charles Aránguiz satisfecho pese a empate 0-0 de U. de Chile ante Alianza Lima: "Partido muy positivo para nosotros"

LEER MÁS
Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Adiós al protector solar químico? Estudio científico descubre un sustituto elaborado a partir del polen de flores

Barcelona vs Newcastle United HOY EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League

Retiro AFP: Congreso aprueba liberar los ahorros, pero está atado a un maquillaje en la reforma de pensiones

Deportes

Barcelona vs Newcastle United HOY EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' gana el segundo set del partido

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota