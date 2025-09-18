Todo apunta a que Alianza Lima será el rival del FC Barcelona a fin de año. El nombre del conjunto blaugrana ha sido tendencia en las últimas semanas después de que se rumoreaba un posible amistoso contra Universitario. Cuando parecía que el acuerdo se concretaba, la 'U' habría rechazado esta opción por un tema económico. Así lo informó el periodista Giancarlo Granda, quien aseguró que la organizadora del evento está fastidiada por la postura del conjunto crema.

En medio de este panorama, Alianza apareció como una opción y el partido sería una realidad. Se espera que el compromiso se lleve a cabo el próximo 21 de diciembre en el Estadio Nacional y que el elenco culé cuente con sus principales figuras.

Alianza Lima jugará ante Barcelona tras rechazo de Universitario

"Está confirmado. Se va a jugar el 21 de diciembre Alianza Lima contra Barcelona de España en el Estadio Nacional", empezó diciendo el popular 'Flaco' en el programa 'Palabra de hincha'. Esto fue confirmado por Jorge Solari, su compañero en el panel. "Sí, habrá partido contra Barcelona, pero ya no va a jugar la 'U', va a jugar Alianza", añadió.

Posteriormente, Granda aseguró que los cremas rechazaron el amistoso porque el aspecto económico no le cuadraba. "A Universitario la respuesta no le cerró. Me comuniqué con los que organizan el evento y me dijeron que fueron a presentar la propuesta, no les cerró. El tema es la plata, a Universitario no le cerró. De parte de la productora hay un cierto malestar porque trajeron al Inter Miami y ahora no quieren", sostuvo.

Al final, adelantó que si el partido tiene éxito, es muy probable que traigan a Cristiano Ronaldo en el 2026. "El temor es que se va a jugar en el Nacional y quizás las entradas están un poco más caras. Si es un éxito, en enero traerían al Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Todo depende de cómo vaya en el Nacional", concluyó.