Alianza vs U. de Chile EN VIVO: sigue minuto a minuto el partido
Deportes

¿Por qué la U. de Chile, rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana, es conocido como el 'Romántico Viajero'?

El equipo chileno busca dar el golpe en Matute, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, motivado por su cartel de ser uno de los 2 clubes más grandes de su país.

El club azul se disputa con Colo Colo ser el más grande de su país. Foto: U. de Chile
Alianza Lima tiene la oportunidad de cobrarse una revancha histórica ante la U. de Chile, club que hace 15 años lo eliminó de la Copa Libertadores en un partido polémico. El destino volvió a poner a los blanquiazules frente al cuadro sureño, aunque esta vez por la Copa Sudamericana, pero el afán de reivindicación se mantiene intacto entre la hinchada íntima.

Pese a la buena racha que lleva a nivel internacional, los de 'Pipo' Gorosito no pueden confiarse del conjunto azul, uno de los más grandes de su país. Para sacar adelante esta llave, los estudiantiles buscarán sacar fuerzas de su tradición futbolística, la cual comprende abundantes títulos, una numerosa hinchada y variopintos apodos, como el de 'Romántico Viajero'.

¿Por qué la U. de Chile es conocido como 'El Romántico Viajero'?

El peculiar apodo que tiene el equipo de la Universidad de Chile está estrechamente ligado con el himno 'Romántico Viajero', considerado como el emblema más importante de dicha casa de estudios. Compuesto en 1933 por el arquitecto Julio Cordero Vallejos, fue adoptado de forma oficial por la 'U' recién en 1940.

Curiosamente, la letra de la canción no tiene mayor relación con el fútbol, pero se convirtió en un símbolo de identidad tan fuerte para los estudiantes que el sentimiento se trasladó hasta el plano deportivo. Según detalla el club en su página web, la frase 'romántico viajero' es de autoría exclusiva del compositor y haría referencia a la inspiración que le surgió en un viaje a Antofagasta, durante el cual creó su obra.

Letra del himno 'Romántico Viajero'

Ser un romántico viajero  
y el sendero continuar,  
ir más allá del horizonte  
do remonta la verdad  
y en desnudo de mujer  
contemplar la realidad 

Brindemos, camaradas, por la Universidad  
en ánforas azules de cálida emoción  
Brindemos por la vida fecunda de ideal  
sonriendo con el alma prendida en el amor 

Ser un romántico bohemio  
cuyo ensueño es el querer  
ver las amadas ya olvidadas  
y dejadas al pasar  
y en desnudo de mujer  
contemplar la realidad 

Brindemos, camaradas, por la Universidad  
en ánforas azules de cálida emoción  
Brindemos por la vida fecunda de ideal  
sonriendo con el alma prendida en el amor

La, lará, lará, lará, lará  
la, lará, lará, lará, lalará  
ceacheí, ceacheí, ceacheí  
Ceacheíííí 

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile?

El partido de este jueves 18 de septiembre entre Alianza Lima y la U. de Chile se jugará desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva. En territorio chileno, se podrá seguir a partir de las 8.30 p. m.

