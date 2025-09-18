HOYSuscripcion LR Focus

Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

El exfutbolista blanquiazul dio detalles del doloroso presente que atraviesa Jhoao Velásquez, el cual lo ha alejado de los últimos partidos de Alianza Lima.

Henry Quinteros señaló que él padeció la misma lesión que ahora tiene Jhoao Velásquez. Foto: composición LR/Hablemos de Max
Alianza Lima jugará ante la U. de Chile uno de sus partidos más importantes de la temporada. Los blanquiazules buscarán dar el primer golpe en estos cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Uno de los que no aparece en la lista de convocados es Jhoao Velásquez. Desde hace algunos encuentros, no ha sido tomado en cuenta para el primer equipo y los rumores apuntaban a que el joven defensor habría tenido un acto de indisciplina. Sin embargo, Henry Quinteros, exfutbolista de Alianza, desmintió esta versión.

El popular 'Patito' señaló que la ausencia de Velásquez se debe a una dolencia física que arrastra desde hace algunas semanas. Incluso, aseguró que ha estado disputando algunos encuentros de Liga 3 con esta molestia.

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: Son decisiones del profesor

lr.pe

Henry Quinteros reveló por qué Jhoao Velásquez no juega con Alianza Lima

"Se está especulando bastante con el tema de la disciplina, pero Jhoao Velásquez tiene un problema, una fascitis plantal. Ya viene lesionado varias semanas, ha jugado con lesión, con dolor porque la Liga 3 estaba para pasar a la siguiente fase", contó en una reciente entrevista para 'Hablemos de Max'.

Además, recordó que él tuvo la misma lesión cuando fue jugador. Por ello, sabe que el dolor es intermitente y puede alejar al futbolista por varias semanas del terreno de juego.

"Es mentira todo eso, el chico viene entrenando bien. Siempre cuando no juega o no lo ven, mayormente es disciplina y eso he estado leyendo, pero te puedo asegurar que viene de un proceso de fascitis plantal, que es una lesión complicada porque yo la tuve. Es algo que te viene, te pasa 2 o 3 días y de nuevo viene el dolor. Es horrible porque no puedes pisar", agregó.

Franco Velazco no asegura la continuidad de Jorge Fossati al mando de Universitario: Hay que esperar los resultados

lr.pe

¿Cuál es el actual valor de mercado de Jhoao Velásquez?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Jhoao Velásquez tiene un valor en el mercado de 125.000 euros.

