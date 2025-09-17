El delantero colombiano Pablo Sabbag vive un 'renacer' en su carrera con el Suwon de Corea del Sur. En 25 partidos de la liga surcoreana que lleva jugados este año, el exfutbolista de Alianza Lima lleva convertidos 13 goles, cifra con la que activó de forma automática la cláusula de compra que estipulaba su contrato de préstamo.

El 'Jeque' había llegado al conjunto asiático cedido por La Equidad de Colombia, club dueño de su pase, luego de que la escuadra blanquiazul decidiera no seguir contando con sus servicios. A diferencia de su discreto paso por La Victoria en el 2024, hoy Sabbag está en la pelea por ser el máximo artillero de la K League 1 (primera división de Corea).

¿En cuánto fue comprado Pablo Sabbag?

Según informó la prensa colombiana, el monto que Suwon FC deberá desembolsar por el 70% de los derechos del jugador asciende a 450.000 dólares. De esta cantidad, 180.000 irán para el Deportivo Cali, equipo que tenía el 40% de participación en su ficha.

Con sus 13 tantos en esta temporada, misma cantidad que registró en dos años con Alianza, Sabbag está en el segundo lugar de la tabla de artilleros en la K League 1, a solo una conquista de igualar al local Jeon Jin-Woo. Además, está a solo dos goles de igualar su mejor campaña (2022).

El delantero es el segundo máximo goleador de la liga surcoreana. Foto: Pablo Sabbag/Instagram

A nivel colectivo, sin embargo, su club pasa por una situación complicada en la tabla de posiciones. A falta de solo cuatro jornadas para el final de la etapa regular, Suwon FC se ubica antepenúltimo, a 10 puntos de salir del hexagonal de descenso cuando solo puede sumar 12 unidades más como máximo.

Pablo Sabbag y su incursión en la música

Incluso desde su estadía en el Perú, Sabbag ha compaginado su carrera de futbolista con su faceta como cantante. En Corea del Sur, no ha hecho más que darle un impulso a su vocación musical incursionando incluso en el k-pop, el popular género que domina en el país asiático.

En la plataforma Spotify, el colombiano cuenta con un perfil propio, 'Sabbag', en el cual se describe como alguien que "explora géneros como reggaetón, afrobeat, vallenato, pop latino, R&B y K-Pop". En su cuenta de Instagram, el 'Jeque' compartió un video suyo entonando una canción, la cual definió como "un barranquillero cantando k-pop".