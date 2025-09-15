HOYSuscripcion LR Focus

EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     
Jesús Castillo respondió firme a las declaraciones de Carlos Zambrano contra Universitario: "No tenemos tiempo para perder la cabeza"

El volante de Universitario fue consultado por las palabras de Carlos Zambrano, quien apuntó contra la 'U' y los árbitros tras la sanción que recibió por parte de la CD-FPF.

Jesús Castillo fue uno de los refuerzos de Universitario para el Torneo Clausura. Foto: composición LR/Universitario/La República
Jesús Castillo fue uno de los refuerzos de Universitario para el Torneo Clausura. Foto: composición LR/Universitario/La República

El último domingo 14 de septiembre, Carlos Zambrano se pronunció sobre la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol. El defensor de Alianza Lima, castigado con dos partidos tras una queja presentada por Universitario luego del clásico, lanzó fuertes críticas tanto a los árbitros como al equipo crema, acusando a la 'U' de exagerar con sus reclamos. Según el 'Káiser', estas situaciones están perjudicando al fútbol y debería frenarse. Aparte de Aldo Corzo y Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo fue otro de los jugadores consultados por estas declaraciones.

En una reciente entrevista para RPP, Jesús Castillo, titular en la victoria de su equipo ante Melgar por el Torneo Clausura, contó que no escuchó las palabras del central de la selección peruana, pues él, al igual que el resto de sus compañeros, están con el foco puesto solo en la 'U'.

PUEDES VER: Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: 'Al que le alcance estará'

¿Qué dijo Jesús Castillo sobre las declaraciones de Carlos Zambrano?

El mediocampista de 24 años aseguró que la prioridad únicamente está en ganar los partidos, por lo que todo lo demás queda en un segundo plano.

"Sinceramente no sabía de lo que me estás hablando. Nosotros estamos enfocados en lo nuestro, partido a partido, cada vez falta menos y no tenemos tiempo para perder la cabeza o estar atentos a otras cosas que no sean de nosotros, en el grupo y en nuestros partidos, afrontarlos de la mejor manera y ganarlos", declaró.

Por otro lado, sobre si hubo una propuesta de Alianza Lima antes de que llegue al cuadro crema, contestó que sí, pero que optó por fichar por la 'U' luego de ser persuadido por Jorge Fossati, a quien ya conocía de la Bicolor.

"Creo que sí hubo una oferta formal, yo sinceramente no la llegué a ver. Pero yo ya conocía al profesor Fossati, sabía qué era lo que quería, él fue el que me convenció", confesó.

PUEDES VER: Álvaro Barco y su lapidario concepto sobre Raúl Ruidíaz por video tras derrota ante Palmeiras: 'Valorar las cosas de quien viene'

Estadísticas de Jesús Castillo en el Torneo Clausura

Hasta el momento, el futbolista de 24 años ha disputado los 8 partidos que la 'U' ha jugado en el Clausura. Castillo registra solo una asistencia en todos estos encuentros.

