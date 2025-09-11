Durante una conversación con 'L1 Max', Julio César Uribe, Director General de Fútbol de Sporting Cristal, se refirió a varios temas, entre ellos la situación de Paolo Guerrero. El exfutbolista lamentó que el delantero haya sido objeto de constantes críticas que, en muchos casos, desmerecen su exitosa trayectoria y su papel como uno de los máximos referentes de la selección peruana en los últimos tiempos.

Ante ello, el ‘Diamante’ fue contundente y respondió con firmeza a los detractores, señalando que Guerrero no ha recibido el reconocimiento que realmente merece por parte de la hinchada. Además, resaltó que, pese a las adversidades y comentarios negativos, Paolo ha demostrado ser una persona fuerte, con carácter, valores y la capacidad de mantenerse vigente en el fútbol a lo largo de los años.

Julio César Uribe arremete contra críticos de Paolo Guerrero

Tras ser consultado sobre si se le faltó el respeto a Paolo Guerrero, el exfutbolista señaló:

Sí, porque no han reconocido a un gran ícono, referente, exitoso en el fútbol y en la vida, porque Paolo es un gran ser humano también. Porque cuando tu gente no respeta eso, uno se siente tocado. Pero él es un muchacho fuerte, exitoso, muy inteligente y con valores. Tiene que jugar al fútbol hasta cuando él lo decida. Y aquellos que quieren objetar su grandeza es porque les incomoda.

¿Cuántos goles lleva Paolo Guerrero con Perú?

Paolo Guerrero, a lo largo de su trayectoria con la Bicolor, disputó un total de 129 partidos oficiales con la selección peruana, consolidándose como su máximo referente. Además, convirtió 41 goles, cifra que lo coloca como el máximo goleador histórico del combinado nacional.