Con el regreso de Paolo Guerrero a la convocatoria, Alianza Lima recibe a Deportivo Garcilaso en Matute

Con la mente puesta en la Copa Sudamericana y en la Liga 1, Alianza Lima enfrentará hoy a Deportivo Garcilaso en el estadio de Matute, que contará con el apoyo de más de 30.000 espectadores (7:00 p.m.).

El elenco íntimo marcha en la quinta casilla con 12 unidades, pero está con ganas de acercarse más al líder Universitario (15). La misión no es nada fácil, ya que el elenco cusqueño está también luchando en los puestos de arriba (13 puntos) y sueña a final de año con un torneo internacional.

El técnico Néstor Gorosito moverá algunas piezas en su once. En la zaga no podrá contar con Carlos Zambrano, suspendido tras el último clásico ante los cremas. Su lugar será ocupado por Jean Pierre Archimbaud. Gianfranco Chávez será su acompañante.

En ofensiva hay novedades. Luego de recuperarse de una lesión, Paolo Guerrero vuelve a la convocatoria, aunque esperará su oportunidad en el banco de suplentes. Hernán Barcos será el ‘9’ para esta noche.

En los extremos, el “Pipo” mandará a Eryc Castillo, cerca de renovar con Alianza Lima, junto a Alan Cantero. En volante estarán ubicados Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña y Fernando Gaibor. Pedro Aquino también es opción ante el Garcilaso.

Hoy continúa la jornada 8 del Torneo Clausura con dos partidos interesantes: Sport Boys en el Miguel Grau del Callao recibe a Comerciantes Unidos (1:00 p.m.) con la necesidad de sumar de a tres y alejarse de la zona de descenso. Por su parte, Juan Pablo II visita a Alianza Atlético de Sullana en el estadio Campeones del 36 (3:15 p.m.). Ambas escuadras tampoco la pasan bien en el campeonato