Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

La selección peruana tiene previsto jugar 3 amistosos a fin de año. Manuel Barreto sería el técnico. Foto: composición de LR/Carlos Felix/FPF

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) aún no encuentra al reemplazante de Óscar Ibáñez para asumir las riendas de la selección peruana, pero ya tendría una solución temporal. Con la mira puesta en los amistosos para las fechas FIFA de octubre y noviembre, el elegido en la Bicolor sería Manuel Barreto, quien actualmente se desempeña como director de la Unidad Técnica de Menores.

Según informó el periodista Gustavo Peralta vía redes sociales, la 'Muñeca' tiene "muchísimas opciones" de tomar el cargo para los partidos contra Chile y Rusia. "Muchísimas chances de que finalmente sea Manuel Barreto el técnico de la selección absoluta para los amistosos de octubre y noviembre", indicó el comunicador.

¿Por qué Manuel Barreto dirigiría a la selección peruana?

Hace algunos días, el comentarista Diego Rebagliati había explicado que Barreto era "la persona de confianza" de Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF. Antes de llegar a la federación, ambos ya habían trabajado juntos en Universitario.

"Evidentemente, el proceso de búsqueda del nuevo técnico tomará un tiempo y en el camino Manuel Barreto es la persona de confianza de Jean Ferrari. Tiene todo el sentido del mundo que sea así", dijo Rebagliati en su momento.

¿Quiénes son los candidatos para convertirse en DT de Perú?

Otro nombre que se había mencionado como técnico transitorio para los próximos partidos de Perú es Carlos Silvestri, actualmente a cargo de la sub-17. En cuanto a opciones para el equipo mayor, los últimos en ser vinculados fueron Fernando Batista, extécnico de Venezuela, y Gustavo Álvarez, DT de la U. de Chile.

¿Cuándo juega Perú sus partidos amistosos?

Hasta el momento, la selección peruana ya tiene confirmados tres partidos amistosos para las dos últimas fecha FIFA del año: ante Chile en Concepción (octubre), Rusia en San Petersburgo (12 de noviembre) y nuevamente Chile, en Sochi (18 de noviembre).