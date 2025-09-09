HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      
Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido
Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     Tráfico en Vía Evitamiento: accidente deja un fallecido     
Deportes

Diego Rebagliati apunta que Manuel Barreto sería DT interino de la selección peruana: "Es la persona de confianza de Jean Ferrari"

Manuel Barreto suena como una fuerte opción para liderar la selección peruana, según Movistar Deportes. La búsqueda de un nuevo entrenador comenzará de inmediato tras la salida de Ibáñez.

Manuel Barreto suena fuerte para reemplazar a Óscar Ibáñez. Foto: Lr/Movistar Deportes
Manuel Barreto suena fuerte para reemplazar a Óscar Ibáñez. Foto: Lr/Movistar Deportes

Perú cierra su participación en las Eliminatorias 2026 con un saldo negativo, tras quedar sin opciones para ir al Mundial desde la antepenúltima fecha del torneo clasificatorio. Lamentablemente, un pobre recambio generacional y malas gestiones de la FPF terminaron hundiendo al equipo. Óscar Ibáñez trató de rescatar a la 'Bicolor', pero no pudo y ahora Miguel Barreto tomaría las riendas como técnico interino.

La goleada de la selección peruana ante Uruguay le terminó costando el puesto a Óscar Ibáñez, ya que en algún momento la posibilidad de que dirija partidos amistosos y asuma como DT sonó fuerte. Sin embargo, los 'charrúas' pusieron contra las cuerdas al exfutbolista. Por este motivo, Jean Ferrari y los directivos de la FPF dieron un inesperado giro, según Movistar Deportes.

PUEDES VER: Selección peruana buscará mantener increíble récord ante Paraguay en su despedida de las Eliminatorias 2026

lr.pe

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre el nuevo entrenador de la selección peruana de fútbol?

Marcelo Marizalde, reportero de Movistar Deportes, reveló que Manuel Barreto sería la primera opción para asumir las riendas de la selección peruana. "A priori, Manuel Barreto es un nombre que no se debe descartar para estar al mando del equipo", reveló 'Cheloneta' en Al Ángulo.

"En realidad creo que Jean Ferrari tomará decisiones a partir de mañana y en su plan no se encuentra Óscar Ibáñez. Evidentemente, el proceso de búsqueda del nuevo técnico tomará un tiempo y en el camino Manuel Barreto es la persona de confianza de Jean Ferrari. Tiene todo el sentido del mundo que sea así. La información de 'Cheloneta' es real", enfatizó Diego Rebagliati en 'Al Ángulo' de Movistar Deportes.

PUEDES VER: ¿Dónde ver Venezuela vs Colombia HOY por Eliminatorias al Mundial 2026 desde Maturín?

lr.pe

'Puma' Carranza sobre Óscar Ibáñez: "No tiene experiencia"

"Es lamentable cuando traes a un técnico que no tiene la experiencia. Cualquiera no puede llegar a una selección y poner a una persona que cambió algunos puestos. He visto los partidos, pero (estoy) indignado de haber visto a una selección que... A Kenji Cabrera, en vez de mandarlo por la izquierda, lo usó por derecha", sostuvo Carranza en el programa 'La linterna' del canal de YouTube Trivu.

PUEDES VER: Así será el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026: Venezuela y Bolivia buscan el último cupo de Conmebol

lr.pe

¿Qué dijo Pedro García sobre la eliminación de Perú ante Uruguay?

"Voy a dedicarle, en el programa de hoy, una referencia sobre la ausencia de '9'. Es la primera vez en la historia de la selección peruana no hemos metido un solo gol de visita. Nunca antes cerramos la Eliminatoria de esa forma. Claramente, sin exagerar, no existimos arriba y ahora en defensa tampoco paramos a nadie. Hubo responsables directos y hoy tampoco vimos mediocampo. Yotún no tuvo el ritmo necesario para cortar al rival y todos los jugadores se la pasaron mirando. Un desastre de partido", enfatizó Pedro García en 'Vamos Al Var'.

Notas relacionadas
Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

LEER MÁS
Partidos de hoy, martes 9 de septiembre: ¿dónde ver las eliminatorias europeas y sudamericanas?

Partidos de hoy, martes 9 de septiembre: ¿dónde ver las eliminatorias europeas y sudamericanas?

LEER MÁS
Eddie Fleischman arremetió contra Renato Tapia por pedir que Óscar Ibáñez continúe: "¿Acaso es temor de que un nuevo DT no lo considere?"

Eddie Fleischman arremetió contra Renato Tapia por pedir que Óscar Ibáñez continúe: "¿Acaso es temor de que un nuevo DT no lo considere?"

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS
Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

LEER MÁS
Álvaro Barco recordó mensaje de Manuel Barreto sobre jugadores extranjeros en Universitario y se mostró en contra: “Con todo respeto”

Álvaro Barco recordó mensaje de Manuel Barreto sobre jugadores extranjeros en Universitario y se mostró en contra: “Con todo respeto”

LEER MÁS
Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

LEER MÁS
Partidos de hoy, martes 9 de septiembre: ¿dónde ver las eliminatorias europeas y sudamericanas?

Partidos de hoy, martes 9 de septiembre: ¿dónde ver las eliminatorias europeas y sudamericanas?

LEER MÁS
Leao Butrón pidió sanción al Monumental y apuntó contra Universitario por castigo a delegación de Alianza Lima: "Se confirma la..."

Leao Butrón pidió sanción al Monumental y apuntó contra Universitario por castigo a delegación de Alianza Lima: "Se confirma la..."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Efemérides de Venezuela: esta es la lista completa de festividades y celebraciones en septiembre 2025

Deportes

Alineaciones de Venezuela contra Colombia por el repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Leao Butrón denuncia en redes que repartidor de delivery dañó el espejo del auto de su hermano: ''La empresa no responde''

Alineaciones de Bolivia versus Brasil: formaciones del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota