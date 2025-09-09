Perú cierra su participación en las Eliminatorias 2026 con un saldo negativo, tras quedar sin opciones para ir al Mundial desde la antepenúltima fecha del torneo clasificatorio. Lamentablemente, un pobre recambio generacional y malas gestiones de la FPF terminaron hundiendo al equipo. Óscar Ibáñez trató de rescatar a la 'Bicolor', pero no pudo y ahora Miguel Barreto tomaría las riendas como técnico interino.

La goleada de la selección peruana ante Uruguay le terminó costando el puesto a Óscar Ibáñez, ya que en algún momento la posibilidad de que dirija partidos amistosos y asuma como DT sonó fuerte. Sin embargo, los 'charrúas' pusieron contra las cuerdas al exfutbolista. Por este motivo, Jean Ferrari y los directivos de la FPF dieron un inesperado giro, según Movistar Deportes.

PUEDES VER: Selección peruana buscará mantener increíble récord ante Paraguay en su despedida de las Eliminatorias 2026

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre el nuevo entrenador de la selección peruana de fútbol?

Marcelo Marizalde, reportero de Movistar Deportes, reveló que Manuel Barreto sería la primera opción para asumir las riendas de la selección peruana. "A priori, Manuel Barreto es un nombre que no se debe descartar para estar al mando del equipo", reveló 'Cheloneta' en Al Ángulo.

"En realidad creo que Jean Ferrari tomará decisiones a partir de mañana y en su plan no se encuentra Óscar Ibáñez. Evidentemente, el proceso de búsqueda del nuevo técnico tomará un tiempo y en el camino Manuel Barreto es la persona de confianza de Jean Ferrari. Tiene todo el sentido del mundo que sea así. La información de 'Cheloneta' es real", enfatizó Diego Rebagliati en 'Al Ángulo' de Movistar Deportes.

'Puma' Carranza sobre Óscar Ibáñez: "No tiene experiencia"

"Es lamentable cuando traes a un técnico que no tiene la experiencia. Cualquiera no puede llegar a una selección y poner a una persona que cambió algunos puestos. He visto los partidos, pero (estoy) indignado de haber visto a una selección que... A Kenji Cabrera, en vez de mandarlo por la izquierda, lo usó por derecha", sostuvo Carranza en el programa 'La linterna' del canal de YouTube Trivu.

¿Qué dijo Pedro García sobre la eliminación de Perú ante Uruguay?

"Voy a dedicarle, en el programa de hoy, una referencia sobre la ausencia de '9'. Es la primera vez en la historia de la selección peruana no hemos metido un solo gol de visita. Nunca antes cerramos la Eliminatoria de esa forma. Claramente, sin exagerar, no existimos arriba y ahora en defensa tampoco paramos a nadie. Hubo responsables directos y hoy tampoco vimos mediocampo. Yotún no tuvo el ritmo necesario para cortar al rival y todos los jugadores se la pasaron mirando. Un desastre de partido", enfatizó Pedro García en 'Vamos Al Var'.