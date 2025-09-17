La estadía de Óscar Ibáñez dejó tanto aspectos positivos como negativos. Un tema importante de su paso por la Bicolor fue la gran cantidad de jóvenes que tuvieron la oportunidad de portar por primera vez la camiseta de su país. Este fue el caso, por ejemplo, de Piero Cari. El volante de Alianza Lima se desempeñaba como sparring del Equipo de Todos, pero mostró un gran rendimiento que fue suficiente para que Ibáñez lo convoque para la última fecha doble de las Eliminatorias 2026.

Es más, Cari logró hacer su tan ansiado debut tras ingresar en la derrota de Perú ante Paraguay. En una reciente entrevista para Latina Deportes, Ibáñez contó qué fue lo que le impresionó del jugador de 18 años para sumarlo al equipo mayor de la selección peruana.

Óscar Ibáñez explica por qué convocó a Piero Cari a la selección peruana

Óscar Ibáñez admitió que Piero Cari fue un jugador que lo impresionó durante los entrenamientos. Bajo su punto de vista, es un futbolista completo, puesto que tiene una serie de características que lo hacen tener un potencial inimaginable.

"Es el típico jugador peruano que le gusta tener la pelota, encara, combina, triangula, va para adelante y pisa el área. Tiene un buen biotipo también. Cuando lo vimos en sparring, nos llamó la atención. Nosotros veíamos todos los partidos de Liga 3 y Liga 2 porque hoy el jugador joven del Perú tiene poco espacio", declaró.

¿Qué dijo Piero Cari tras ser convocado a la selección peruana?

En un video publicado por la Federación Peruana de Fútbol en redes sociales, apareció Piero Cari mostrándose emocionado por la oportunidad y por compartir concentración con grandes figuras peruanas.

“De verdad que es un sentimiento muy grande entrenar con la Bicolor. Es muy especial representar esta camiseta que tengo puesta. Me siento muy orgulloso y feliz”, comentó.