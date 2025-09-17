HOYSuscripcion LR Focus

Eddie Fleischman revela que FPF se contactó con Fernando Batista, DT que casi lleva a Venezuela al Mundial: "Hay interés"

El periodista deportivo aseguró que el estratega argentino es una de las opciones en la carpeta de la Federación para asumir las riendas de la selección peruana de cara al próximo proceso mundialista.

Eddie Fleischman aseguró que FPF ya contactó con Fernando Batista. Foto: composición LR/captura de Full Deporte/ESPN
La selección peruana está en busca de un nuevo entrenador. Después de la polémica salida de Óscar Ibáñez, la Federación Peruana de Fútbol maneja varias opciones para asumir el banquillo de cara al nuevo proceso mundialista. Entre las múltiples alternativas, se ha sumado un nuevo nombre: Fernando Batista. De acuerdo al periodista Eddie Fleischman, el DT que estuvo cerca de llevar a Venezuela a su primer Mundial sería del gusto de algunos miembros en Videna.

Como se recuerda, Batista dejó hace algunas semanas el mando de la Vinotinto luego de quedarse fuera del repechaje tras caer goleado 6-3 ante Colombia. No obstante, su futuro seguiría estando en las Eliminatorias, puesto que Perú ya se habría puesto en contacto con él.

PUEDES VER: Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: Pudo haber sido más prolijo

lr.pe

Eddie Fleischman revela que FPF contactó a Fernando Batista

En la reciente edición del programa 'Full Deporte', Eddie Fleischman aseguró que la FPF se ha interesado en Fernando Batista. Si bien no hay oferta concreta, adelantó que ya hubo una charla para conocer su presente.

"Me he enterado que en Videna hay interés por contratar a un técnico, por lo menos ya hubo contacto, alguna conversación, no se cuán formal. Pero hay interés en el argentino Fernando Batista, el que dirigió a Venezuela en estas Eliminatorias y que quedó fuera en la última fecha con la goleada 3-6 ante Colombia", informó.

PUEDES VER: DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: Hace el esfuerzo por llegar

lr.pe

FPF descartó a 2 entrenadores para la selección peruana

En el programa 'Hablemos de Max', el periodista Gustavo Peralta aseguró que la Federación ya rechazó la llegada de 2 técnicos: Ricardo Gareca y Néstor Gorosito. A pesar de que sus nombres han sonado con fuerza, ninguno de los dos sería una opción real en Videna.

"¿Es verdad que Ricardo Gareca puede volver? No, Gareca no va a volver. ¿Gorosito? Es un técnico importante, que gusta, pero nadie ha hablado en Videna de él. Que puede ser más adelante, no sé, pero me dijeron que no, que la idea es ir por otro lado, que están apuntando a las opciones que se están manejando y dentro de ellas no está Gorosito", aseguró el comunicador.

