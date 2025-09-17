‘Chorri’ Palacios muestra su apoyo a Agustín Lozano y señala a Juan Carlos Oblitas como el responsable del fracaso de Perú | Foto: composición LR/Conseñaltv/ElCorreo.

Frente a los señalamientos de la crisis de la bicolor hacia el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, Roberto Palacios sorprendió en su programa de YouTube ‘Chorrigolazos’ al defenderlo y responsabilizar directamente a Juan Carlos Oblitas, exdirector deportivo de dicha entidad, por el mal momento del equipo nacional tras quedar eliminado del Mundial 2026.

El exfutbolista de Sporting Cristal también habló duro sobre el trabajo de Ricardo Gareca durante las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018, aunque reconoció la importancia de Jeferson Farfán, Paolo Guerrero y Yoshimar Yotún durante esa etapa.

El ‘Chorri’ defiende a Agustín Lozano

Durante el último episodio del podcast emitido por Conseñal TV, Roberto Palacios cuestionó el frecuente señalamiento hacia Lozano como principal responsable de la eliminación de la blanquirroja del Mundial. “Todos atacaban a Agustín Lozano, no soy defensor, porque cuando le tengo que decir las cosas, se las digo, pero todos decían que él era el responsable. No es Agustín el responsable. ¿Quién fue responsable? Juan Carlos Oblitas. Yo lo aprecio, pero tengo que decir las cosas como son”, señaló.

El embajador de la FPF criticó que solo se critique a Lozano cuando las decisiones clave fueron tomadas por Oblitas, quien dejó de ser el técnico de la selección tras la eliminación de la bicolor del Mundial 2026. "Él trajo a los entrenadores, puso todo eso, y el presidente (Agustín Lozano) le dio la confianza y solamente atacan a Agustín Lozano. No soy defensor, pero si hablamos de las cosas buenas nos quedamos todo el día y les voy a hacer ver las cosas buenas que ha hecho”, enfatizó.

Asimismo, Palacios lamentó que el exdirecto deportivo de la FPF debió haber pensado mejor y ver las hojas de vida de los seleccionados que convocó. “Continuaron con lo mismo que dejó Gareca”, expresó.

Jean Ferrari ocupa hoy el cargo de director deportivo de la FPF, en la que estuvo Juan Carlos Oblitas. Foto: El Peruano.

‘Chorri’ critica clasificación de la selección al Mundial de Rusia

Tras hablar los errores de Juan Carlos Oblitas, mencionó que la blanquirroja que dirigió Ricardo Gareca logró llegar al Mundial debido a que la selección recibió tres puntos ante Bolivia. “No hay que tampoco decir que no hicieron su trabajo porque encontramos también en su mejor momento a Farfán, Paolo, Yotún, Advíncula. Lo aprovechamos bien y nadie discute sobre su calidad de juego, pero lo que hizo Gareca, pues tuvo suerte de tres puntos que nos entregaron. Luego, en la siguiente eliminatoria se dejó pasar una linda oportunidad en el repechaje”, enfatizó.

¿Quién debe ser técnico de la bicolor, según el ‘Chorri’?

Luego de sus comentarios críticos, Roberto Palacios señaló algunos candidatos para el cargo de ‘profesor’ de la selección peruana. Cuando le indicaron los nombres de Manuel Barreto o Carlos Silvestri, el ‘Chorri’ pidió que le mencionen personas que han logrado algo en el fútbol nacional.

“Háblame de un (Jorge Luis) Pinto, un (José Néstor) Pékerman, pero no me vengas a hablar de técnicos que no han logrado nada en el fútbol peruano. Jean Ferrari, si ha entrado aquí, es para ayudar a que esto crezca. Por todo lo que ha ayudado a Universitario a lograr imagino viene con esa misma aspiración de conseguirlo con la selección”, sostuvo.

Aunque advirtió que es difícil encontrar una buena opción, debido a que los mejores entrenadores ya tienen equipo, señaló al entrenador argentino Rubén Romano como su candidato favorito. “Me encanta como dirige. Tuvo siete finales. Ha estado sin equipo por unos temas familiares que tuvo, no agarra equipo. Uno de los que de repente por ahí puede ser que llegue”, subrayó.