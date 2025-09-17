HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra
Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra     Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra     Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra     
Deportes

‘Chorri’ Palacios muestra su apoyo a Agustín Lozano y señala a Juan Carlos Oblitas como el responsable del fracaso de Perú: “No soy defensor"

En su programa de YouTube, el embajador de la FPF, Roberto Palacios, también cuestionó la clasificación de la blanquirroja al Mundial de Rusia 2018, cuando era dirigida por Ricardo Gareca.

‘Chorri’ Palacios muestra su apoyo a Agustín Lozano y señala a Juan Carlos Oblitas como el responsable del fracaso de Perú
‘Chorri’ Palacios muestra su apoyo a Agustín Lozano y señala a Juan Carlos Oblitas como el responsable del fracaso de Perú | Foto: composición LR/Conseñaltv/ElCorreo.

Frente a los señalamientos de la crisis de la bicolor hacia el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, Roberto Palacios sorprendió en su programa de YouTube ‘Chorrigolazos’ al defenderlo y responsabilizar directamente a Juan Carlos Oblitas, exdirector deportivo de dicha entidad, por el mal momento del equipo nacional tras quedar eliminado del Mundial 2026.            

El exfutbolista de Sporting Cristal también habló duro sobre el trabajo de Ricardo Gareca durante las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018, aunque reconoció la importancia de Jeferson Farfán, Paolo Guerrero y Yoshimar Yotún durante esa etapa.

PUEDES VER: Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: "Pudo haber sido más prolijo"

lr.pe

El ‘Chorri’ defiende a Agustín Lozano

Durante el último episodio del podcast emitido por Conseñal TV, Roberto Palacios cuestionó el frecuente señalamiento hacia Lozano como principal responsable de la eliminación de la blanquirroja del Mundial. “Todos atacaban a Agustín Lozano, no soy defensor, porque cuando le tengo que decir las cosas, se las digo, pero todos decían que él era el responsable. No es Agustín el responsable. ¿Quién fue responsable? Juan Carlos Oblitas. Yo lo aprecio, pero tengo que decir las cosas como son”, señaló.

El embajador de la FPF criticó que solo se critique a Lozano cuando las decisiones clave fueron tomadas por Oblitas, quien dejó de ser el técnico de la selección tras la eliminación de la bicolor del Mundial 2026. "Él trajo a los entrenadores, puso todo eso, y el presidente (Agustín Lozano) le dio la confianza y solamente atacan a Agustín Lozano. No soy defensor, pero si hablamos de las cosas buenas nos quedamos todo el día y les voy a hacer ver las cosas buenas que ha hecho”, enfatizó.

Asimismo, Palacios lamentó que el exdirecto deportivo de la FPF debió haber pensado mejor y ver las hojas de vida de los seleccionados que convocó. “Continuaron con lo mismo que dejó Gareca”, expresó.

Jean Ferrari ocupa hoy el cargo de director deportivo de la FPF, en la que estuvo Juan Carlos Oblitas. Foto: El Peruano.

Jean Ferrari ocupa hoy el cargo de director deportivo de la FPF, en la que estuvo Juan Carlos Oblitas. Foto: El Peruano.

‘Chorri’ critica clasificación de la selección al Mundial de Rusia

Tras hablar los errores de Juan Carlos Oblitas, mencionó que la blanquirroja que dirigió Ricardo Gareca logró llegar al Mundial debido a que la selección recibió tres puntos ante Bolivia. “No hay que tampoco decir que no hicieron su trabajo porque encontramos también en su mejor momento a Farfán, Paolo, Yotún, Advíncula. Lo aprovechamos bien y nadie discute sobre su calidad de juego, pero lo que hizo Gareca, pues tuvo suerte de tres puntos que nos entregaron. Luego, en la siguiente eliminatoria se dejó pasar una linda oportunidad en el repechaje”, enfatizó.

¿Quién debe ser técnico de la bicolor, según el ‘Chorri’?

Luego de sus comentarios críticos, Roberto Palacios señaló algunos candidatos para el cargo de ‘profesor’ de la selección peruana. Cuando le indicaron los nombres de Manuel Barreto o Carlos Silvestri, el ‘Chorri’ pidió que le mencionen personas que han logrado algo en el fútbol nacional.

“Háblame de un (Jorge Luis) Pinto, un (José Néstor) Pékerman, pero no me vengas a hablar de técnicos que no han logrado nada en el fútbol peruano. Jean Ferrari, si ha entrado aquí, es para ayudar a que esto crezca. Por todo lo que ha ayudado a Universitario a lograr imagino viene con esa misma aspiración de conseguirlo con la selección”, sostuvo.

Aunque advirtió que es difícil encontrar una buena opción, debido a que los mejores entrenadores ya tienen equipo, señaló al entrenador argentino Rubén Romano como su candidato favorito. “Me encanta como dirige. Tuvo siete finales. Ha estado sin equipo por unos temas familiares que tuvo, no agarra equipo. Uno de los que de repente por ahí puede ser que llegue”, subrayó.

Notas relacionadas
Eddie Fleischman revela que FPF se contactó con Fernando Batista, DT que casi lleva a Venezuela al Mundial: "Hay interés"

Eddie Fleischman revela que FPF se contactó con Fernando Batista, DT que casi lleva a Venezuela al Mundial: "Hay interés"

LEER MÁS
Gustavo Álvarez recordó su paso por la Liga 1 y se pronunció sobre interés de la selección peruana: "Acá me trataron muy bien"

Gustavo Álvarez recordó su paso por la Liga 1 y se pronunció sobre interés de la selección peruana: "Acá me trataron muy bien"

LEER MÁS
Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: "Pudo haber sido más prolijo"

Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: "Pudo haber sido más prolijo"

LEER MÁS
Alianza Lima va por la histórica revancha: ¿cómo llega U de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima va por la histórica revancha: ¿cómo llega U de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

LEER MÁS
¿Cuándo juega Bayern Múnich vs Chelsea por la Champions League? Fecha, hora y canal del partido en el Allianz Arena

¿Cuándo juega Bayern Múnich vs Chelsea por la Champions League? Fecha, hora y canal del partido en el Allianz Arena

LEER MÁS
River Plate vs Palmeiras: hora, fecha y canal TV del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores

River Plate vs Palmeiras: hora, fecha y canal TV del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partido Perú vs Bolivia EN VIVO HOY por Sudamericano de Vóley sub-17: sigue AQUÍ el punto a punto

Partido Perú vs Bolivia EN VIVO HOY por Sudamericano de Vóley sub-17: sigue AQUÍ el punto a punto

LEER MÁS
Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: "Pudo haber sido más prolijo"

Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: "Pudo haber sido más prolijo"

LEER MÁS
Jesús Castillo respondió firme a las declaraciones de Carlos Zambrano contra Universitario: "No tenemos tiempo para perder la cabeza"

Jesús Castillo respondió firme a las declaraciones de Carlos Zambrano contra Universitario: "No tenemos tiempo para perder la cabeza"

LEER MÁS
Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

LEER MÁS
Yoshimar Yotún perdió los papeles tras empate de Sporting Cristal: fue a buscar a rival y lo tuvieron que controlar entre 3

Yoshimar Yotún perdió los papeles tras empate de Sporting Cristal: fue a buscar a rival y lo tuvieron que controlar entre 3

LEER MÁS
Convocado europeo estaría invitado por la Selección Peruana para los amistosos de noviembre ante Rusia y Chile: "Tiene sentido"

Convocado europeo estaría invitado por la Selección Peruana para los amistosos de noviembre ante Rusia y Chile: "Tiene sentido"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sporting Cristal se salvó de milagro: delantero de Alianza Atlético mandó la pelota 2 veces al palo tras rematar sin arquero

Alianza Lima y la última vez que derrotó a un equipo chileno en Matute: más de 20 años y un inolvidable gol de Jefferson Farfán

Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

Deportes

Sporting Cristal se salvó de milagro: delantero de Alianza Atlético mandó la pelota 2 veces al palo tras rematar sin arquero

Alianza Lima y la última vez que derrotó a un equipo chileno en Matute: más de 20 años y un inolvidable gol de Jefferson Farfán

Atlético de Madrid vs. Liverpool hoy EN VIVO por la Champions League: transmisión online por la Liga de Campeones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota