Este martes 9 de septiembre, la selección peruana, ya eliminada, cerrará su participación en las Eliminatorias 2026 recibiendo a Paraguay en el Estadio Nacional. Es casi un hecho de que el técnico interino Óscar Ibáñez no continuará al mando de la Bicolor para los amistosos que tendrá la Bicolor en los meses de octubre y noviembre. Ante esto, se haban de varias posibilidades para que reemplace al exportero nacional. Pese a que surgió el nombre de Manuel Barreto, el exdirectivo de Universitario no sería la primera opción.

El periodista Gustavo Peralta, en el programa 'L1 Radio', informó que Carlos Silvestri sería quien tome las riendas para el equipo nacional para los amistosos ante Chile y Rusia. "Carlos Silvestri asumiría los partidos de Perú en octubre y noviembre. Esa opción está por encima de Manuel Barreto", manifestó.