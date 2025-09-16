Alianza Lima sorprende al superar a Universitario y Sporting Cristal como el mejor club peruano en la actualidad, según el prestigioso ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) El equipo de Gorosito brilló en los torneos internacionales y consiguió valiosos puntos para sacarle una abismal diferencia al vigente campeón de la Liga 1 y a los 'celestes'.

El cuadro de La Victoria puede presumir que es el mejor club peruano por las estadísticas reveladas de la IFFHS. Los aliancistas pueden aprovechar este histórico suceso para darle confianza al plantel previo a los cuartos de final en la Copa Sudamericana 2025.

¿Por qué Alianza Lima supera a Universitario y Sporting Cristal, según IFFHS?

Alianza Lima puesto 102 con un total de 149,75 puntos, lo que lo coloca por encima de cualquier otro equipo peruano. Este logro no solo destaca su éxito en competencias internacionales, sino que también subraya la relevancia de su participación en torneos continentales durante la temporada.

Por su parte, Universitario de Deportes se sitúa en el puesto 187 con 110,25 puntos. A pesar de haber tenido una actuación notable en la Copa Libertadores, no logró alcanzar la misma altura que su eterno rival. Así, el debate entre los aficionados se reaviva, con los números favoreciendo en esta ocasión al club blanquiazul.

¿Dónde se ubican los otros clubes del fútbol peruano en el prestigioso ranking de la IFFHS?

En el ámbito de los torneos internacionales, varios equipos peruanos han dejado su huella, aunque algunos han visto descender su posición en el ranking. Cienciano se sitúa en el puesto 265 con un total de 86,25 puntos, mientras que Melgar le sigue en la posición 284 con 83,5 unidades. Sporting Cristal, que anteriormente dominaba esta clasificación, ha caído al puesto 341 con 72,25 puntos. Por último, Atlético Grau cierra la lista en la posición 386, acumulando 67,75 puntos.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana?

El primer partido de cuartos de final de la Conmebol Sudamericana se jugará el jueves 18 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora chilena) en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). La revancha será una semana más tarde, jueves 25 de setiembre, en el mismo horario.