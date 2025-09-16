Newcastle vs FC Barcelona: día, hora y canal del partido por la fecha 1 de la Champions League
El equipo de Hansi Flick debuta en condición de visitante en esta fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. El extremo Lamine Yamal está casi descartado para este partido.
- Bayern Múnich vs Chelsea: fecha, hora y canal para ver el partido por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026
- PSG vs Atalanta: fecha, hora y canal TV del partido por la primera jornada de la Champions League 2025/26
FC Barcelona será uno de los últimos clubes en debutar en esta Champions League 2025-26. El cuadro dirigido por Hansi Flick tendrá que viajar hasta Inglaterra para medirse al Newcastle, que espera hacerse fuerte como local en el St. James' Park y dar el golpe ante uno de los candidatos a ganar el certamen.
De acuerdo con los últimos reportes de la prensa española, el extremo Lamine Yamal está prácticamente descartado para el choque frente a las urracas. Sin su joven estrella, los culés buscarán demostrar la fortaleza colectiva que mostraron en la reciente goleada sobre Valencia, por LaLiga, para sacar adelante este cotejo.
PUEDES VER: Revelan que el primer equipo de Barcelona de España enfrentaría a Universitario este 2025 en Perú: 'Está avanzado'
¿Cuándo juega Newcastle vs FC Barcelona?
El partido entre Newcastle y FC Barcelona se jugará este jueves 18 de septiembre, en el último día de competencia correspondiente a la primera jornada de la fase de liga.
¿A qué hora jugarán Newcastle vs FC Barcelona?
En territorio peruano, el Newcastle vs FC Barcelona se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países con público hispanohablante, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Qué canal transmitirá Newcastle vs FC Barcelona?
En Perú y la mayoría de países de Sudamérica, la transmisión por TV del Newcastle vs FC Barcelona irá por la señal de ESPN 2. En otras regiones
- Argentina: Fox Sports
- Bolivia: ESPN 2
- Brasil: TNT, HBO Max
- Chile: ESPN Premium
- Colombia: ESPN 2
- Costa Rica: ESPN
- Ecuador: ESPN 2
- México: TNT, HBO Max
- Paraguay: ESPN 2
- Perú: ESPN 2
- Uruguay: ESPN 2
- Venezuela: ESPN 2
- Estados Unidos: Unimás, TUDN, ViX Premium
- España: M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4.