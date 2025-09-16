Newcastle vs FC Barcelona: día, hora y canal del partido por la fecha 1 de la Champions League

Culés y urracas jugarán su quinto partido entre sí por Champions League. Foto: composición de LR/FC Barcelona/Newcastle UFC

FC Barcelona será uno de los últimos clubes en debutar en esta Champions League 2025-26. El cuadro dirigido por Hansi Flick tendrá que viajar hasta Inglaterra para medirse al Newcastle, que espera hacerse fuerte como local en el St. James' Park y dar el golpe ante uno de los candidatos a ganar el certamen.

De acuerdo con los últimos reportes de la prensa española, el extremo Lamine Yamal está prácticamente descartado para el choque frente a las urracas. Sin su joven estrella, los culés buscarán demostrar la fortaleza colectiva que mostraron en la reciente goleada sobre Valencia, por LaLiga, para sacar adelante este cotejo.

¿Cuándo juega Newcastle vs FC Barcelona?

El partido entre Newcastle y FC Barcelona se jugará este jueves 18 de septiembre, en el último día de competencia correspondiente a la primera jornada de la fase de liga.

¿A qué hora jugarán Newcastle vs FC Barcelona?

En territorio peruano, el Newcastle vs FC Barcelona se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países con público hispanohablante, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá Newcastle vs FC Barcelona?

En Perú y la mayoría de países de Sudamérica, la transmisión por TV del Newcastle vs FC Barcelona irá por la señal de ESPN 2. En otras regiones