Deportes

Felipe Chávez podría tener más minutos en Bayern Múnich: la medida del DT Vincent Kompany que beneficiaría al peruano

Uli Hoeness, presidente del Bayern Múnich, confirma el compromiso de Kompany con una nueva medida que viene trabajando en la nueva temporada de la Bundesliga.

Felipe Chávez podría tener más oportunidades en Bayern Múnich. Foto: Lr/ESPN
Felipe Chávez podría tener más oportunidades en Bayern Múnich. Foto: Lr/ESPN

Una de las jóvenes promesas que dan cierta esperanza para el futuro del fútbol peruano es Felipe Chávez. El volante de 18 años pertenece al poderoso Bayern Múnich, pero la alta competencia en el primer equipo impiden que tenga minutos. Sin embargo, la calidad del peruano-germano y una nueva medida del entrenador Vincent Kompany podrían cambiar su historia en la próxima temporada.

Felipe Chávez quiere seguir los pasos de Claudio Pizarro, aunque el camino no es fácil. La perseverancia es clave en un ambiente tan exigente, ya que Bayern Múnich posee a los mejores jugadores del mundo en todas sus líneas para conquistar la Bundesliga y la Champions League. El talento nacional tendría una oportunidad de oro en el gigante de Europa.

PUEDES VER: Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: "Me dicen que ya han conversado"

lr.pe

¿Cuál es la medida de Kompany que puede beneficiar a Felipe Chávez?

Uli Hoeness, actual presidente del Bayern Múnich, reveló que a pesar de las dificultades para incluir a todos los jóvenes talentos del club, Vincent Kompany se comprometió a incorporar a algunos futbolistas de la cantera en el transcurso de la temporada. Esta decisión refleja la intención del club de fomentar el desarrollo de nuevos talentos, a pesar de la competencia existente en el equipo.

"Por supuesto que es difícil promover con tanto talento cuando tu nombre es FC Bayern Múnic, pero Vincent Kompany nos ha asegurado que integrará algunos jóvenes jugadores, tal vez uno o dos, a lo largo de la temporada", mencionó en el máximo dirigente del club en Doppelpass de SPORT1.

PUEDES VER: Diego Rebagliati apunta que Manuel Barreto sería DT interino de la selección peruana: "Es la persona de confianza de Jean Ferrari"

lr.pe

¿Hasta cuándo tiene contrato Felipe Chávez en Bayern Múnich?

El joven futbolista de 18 años ha renovado su contrato con el Bayern Múnich, tras el parón invernal. Su vínculo inicial, que finalizaba el 30 de junio de 2025, se ha ampliado hasta el 30 de junio de 2027, asegurando así su continuidad en la institución bávara. Además, fue titular en un partido amistoso en la victoria por 2-1 frente a Grasshoppe.

