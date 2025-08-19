Sofia Kourtesis: “¿Cómo yo voy a ponerme al costado de un jugador del Bayern München, como Michael Ballack, a celebrar su riqueza y sentir que soy parte de él?”

En el año 2023, la dj peruana Sofia Kourtesis la rompió con su álbum debut Madres, el cual constaba de 10 temas que sedujeron a la crítica y al público. Vale indicar que, hasta ese entonces, la artista residente en Berlín desde los 17 años, en donde llegó a desempeñarse como la curadora del mítico Funkhaus Berlin (fue la sede de la emisora de radio de Alemania del Este desde 1949 hasta 1990 y hoy es una de las mecas de la música en el mundo) ya venía siendo reconocida gracias a los singles y los EP (producción entre 3 y 6 canciones) como Fresia Magdalena de 2021. El éxito de Madres, para los entendidos de la música electrónica, no fue una sorpresa. La calidad de su propuesta, en donde el registro electrónico se fusiona con ritmos peruanos, proyectando de esta manera una universalidad sonora para toda clase de público, ya era de dominio público.

Sofia Kourtesis acaba de presentar su nuevo EP, llamado Volver, conformado por “Corazón”, “Unidos”, “Canela pura”, “Ballumbrosio”, “Nitzan and Aminaa” y “Sisters”, temas, bailables como siempre, que aparte de revelarnos una vez más lo que la artista puede hacer, ponen en bandeja una fuerza celebratoria y crítica a la vez. Como si fuera una reacción a algo que incomoda.

-Hay una sensación energética en Volver.

-Es un trabajo energético porque, obviamente, cuando pasas por situaciones tan fuertes, botas mucha adrenalina y eso hace que todo sea mucho más energético y la propuesta que quise tener esta vez era como regresar mucho más luchadora, hablando sobre los conflictos que para mí son muy importantes, como la igualdad de género y la situación de las personas de la comunidad del LGTB y eso hace que este EP sea más energético, más luchador, mucho más autocrítico. Es darle una plataforma a las voces que luchan por la igualdad.

-“Ballumbrosio” es el tema que más suena a Perú.

-Me parece importante hacer colaboraciones con músicos peruanos. En mi música hay muchos músicos internacionales, pero para esta canción quería un producto cien por ciento peruano. La música afroperuana es relevante para mí. La tradición cultural que los Ballumbrosio heredaron de su padre Amador es para mí la poesía. Amador me inspiró mucho, es como una gran musa para mí.

-¿Por qué el título Volver?

-Siempre he dicho que soy una cineasta frustrada y tiene mucho también que ver con la temática por la que lucho, que son los derechos LGTB. Además, Almodóvar siempre habla de eso en sus películas y una que me gusta mucho, de las más bonitas que he visto en mi vida, se llama Volver. Es como tratar de aprender de los errores y salir adelante con más fuerza porque hay otra oportunidad para comenzar de nuevo.

-Estás presente en los principales festivales de electrónica del mundo. ¿Te sientes una figura pública?

-No me gusta lo de figura pública porque no lo soy. No soy parte de la farándula y respeto mucho ese mundo. Mi mundo es distinto porque estoy centrada en las cosas que están sucediendo. No solamente soy un músico, sino también un instrumento para las personas que me necesitan. Trabajo con fundaciones de Europa y Estados Unidos para ayudar a la gente a través de mi música.

-Estás alejada del glamour.

-Así es. Después de tocar en festivales como Tomorrowland, Ibiza o Saint-Tropez, me invitan a yates y siempre digo que no porque no es mi realidad. No quiero ser parte de un mundo del que me daría mucha pena estar disfrutando. Es algo innecesariamente glamuroso. El mundo del glamour hace feliz a muchas personas, pero no me pertenece. Muchos grandes diseñadores me mandan sus ropas, como Gucci o Versace, y no las uso porque mi público sabe que no me identifico con el glamour.

-Pero muchos quieren estar en ese mundo.

-Hace unos días, estaba en el Pacha Ibiza y también había varios futbolistas. Uno de ellos era Michael Ballack, quien estaba con su botella de 2000 euros y se acercó mucho a mí. Le pedí a mi seguridad que lo sacaran del lugar donde yo estaba tocando.

-¿Te refieres al exBayern, exChelsea y excapitán de la sección alemana?

-Estoy muy agradecida de que me vaya bien con mi carrera y estoy muy agradecida de poder tocar en un lugar como el Pacha, pero al mismo tiempo no me siento identificada con esos seres humanos, porque para mí gastar 2000 euros en una botella de alcohol no es admisible. Yo los donaría. ¿Por qué voy a gastar tanto dinero? ¿Para que las personas ahí me vean con una botella tan insignificante y ridícula en vez de donar ese dinero en algo para la ciencia, para nuevas medicinas contra el cáncer, para ayudar a los niñitos o para estudios para una nueva droga o una inmunoterapia? ¿Cómo yo voy a ponerme al costado de un jugador del Bayern München, como Michael Ballack, a celebrar su riqueza y sentir que soy parte de él? Me pareció ridículo y cuando él no se quiso ir, le boté la botella al piso. Al principio, parecía amable, pero luego vino con actitudes de que le mire el relojito de oro. Tonterías.

-¿Volver es una reafirmación de cómo es uno ante el mundo?

-Sí, es bonito disfrutar de la vida, pero siempre hay que tener presente que hay personas que la están pasando mal. Entonces, si yo vivo una filosofía de querer ser sensible y una esponjita para entender a las personas, no puedo vivir una vida de glamour. Eso no es lo que me representa, va en contra de mis principios morales también. Al fin y al cabo, todos somos personas que vamos al baño en las noches y que tienen problemas de amor o tienen problemas con sus familias. No me gusta la farsa, ese teatro. Cuando me invitaron al Festival de Cine de Cannes, también dije que no. Es una ridiculez pasar por la alfombra roja durante dos minutos. ¿Para qué?

-¿Cómo te defines?

-Soy una nerd que hace música y tengo la suerte de que me vaya bien. No soy un personaje. Trato de usar la publicidad y mis plataformas para difundir mi música que toca los corazones de muchas personas. Tengo unos fans increíbles en todas partes. Como peruana, jamás imaginé que iba a tocar en los más grandes festivales del mundo.