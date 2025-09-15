HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Bayern Múnich vs Chelsea: fecha, hora y canal para ver el partido por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

Bayern Múnich y Chelsea protagonizarán un partidazo en el Allianz Arena por el inicio de la Fase Liga de esta edición de la Copa de Europa.

Bayern Múnich y Chelsea jugarán en Alemania. Foto: composición LR/AFP
Bayern Múnich y Chelsea jugarán en Alemania. Foto: composición LR/AFP

La Champions League está de vuelta. Por la primera jornada de la Fase Liga, Bayern Múnich recibirá a Chelsea en un encuentro que promete varias emociones. El cuadro bávaro, con la presencia del colombiano Luis Díaz, buscará extender la supremacía que existe ante los Blues en esta competición, mientras que el conjunto inglés, con sui figura Cole Palmer, intentará dar el golpe de visita. El partido está pactado para el miércoles 17 de septiembre,

Bayern Múnich llega a este partido tras golear 5-0 a Hamburgo S.V. por la Bundesliga. Chelsea, por su parte, viene de un amargo empate 2-2 con Brentford por la Premier League.

lr.pe

¿Cuándo juegan Bayern Múnich vs Chelsea?

El enfrentamiento entre Bayern Múnich vs Chelsea está programado para disputarse este miércoles 17 de septiembre en el Allianz Arena, en Alemania.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs Chelsea?

El duelo entre Bayern Múnich vs Chelsea se jugará desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:

  • México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs Chelsea?

En Perú y el resto de Sudamérica, el partido entre Bayern Múnich vs Chelsea por el inicio de la Fase Liga será transmitido por la señal de ESPN y Disney Plus.

Bayern Múnich vs Chelsea: historial reciente

De los últimos 5 enfrentamientos, Bayern registra 4 triunfos y una derrota.

  • Bayern Múnich 4-1 Chelsea | Champions League
  • Chelsea 0-3 Bayern Múnich | Champions League
  • Chelsea 2-3 Bayern Múnich | International Champions Cup
  • Bayern Múnich 3-2 Chelsea | Supercopa UEFA
  • Bayern Múnich 1-2 Chelsea | Champions League.

¿Cómo ver Bayern Múnich vs Chelsea ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo entre Bayern Múnich vs Chelsea por internet, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.

