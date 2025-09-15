HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Convocado europeo estaría invitado por la Selección Peruana para los amistosos de noviembre ante Rusia y Chile: "Tiene sentido"

La FPF considera integrar a un futbolista con raíces peruanas como invitado para los amistosos de noviembre en Europa, en el inicio de una nueva etapa para la Selección Peruana rumbo al Mundial 2030.

Perú enfrentará a Rusia el 12 de noviembre y seis días después hará lo propio con Chile. Foto: composiciónLR/Cardiff City/La Bicolor
Perú enfrentará a Rusia el 12 de noviembre y seis días después hará lo propio con Chile. Foto: composiciónLR/Cardiff City/La Bicolor

La Selección Peruana se encuentra en plena reestructuración con la mira puesta en el Mundial 2030. La Federación Peruana de Fútbol ha confirmado dos amistosos en Europa durante la próxima fecha FIFA de noviembre: ante Rusia en San Petersburgo (12 de noviembre) y frente a Chile en Sochi (18 de noviembre). Sin embargo, la inclusión de un nuevo valor, procedente del viejo continente, podría ilusionar de cara a futuro a la hinchada blanquirroja. Se trata de Alexander Robertson, volante de 22 años de madre peruana, que habría recibido la invitación de formar parte de la convocatoria para dichos cotejos.

La información, confirmada por el periodista Paul Pérez Rioja, llega en un contexto de pesimismo, tras no lograr la clasificación a través de las Eliminatorias del Mundial 2026, el futuro incierto de Óscar Ibáñez al mando del conjunto nacional y del eterno pedido de un recambio generacional para los próximos procesos.

PUEDES VER: Carlos Galván revela la cruel manera con la que habrían despedido a Óscar Ibáñez de la selección peruana: "Lo echaron por WhatsApp"

lr.pe

Alexander Robertson sería invitado de la Selección Peruana para amistosos de noviembre

A través de su programa de YouTube 'Cancherazos', Paul Pérez Rioja reveló que la FPF planea extenderle a Alexander Robertson una invitación para que se una a los entrenamientos de la Selección Peruana durante su estadía en Rusia.

"Es verdad que Manuel Barreto y Carlos Silvestri se han puesto en contacto con la mayoría de futbolistas de ascendencia peruana. Lo de Robertson, para lo de octubre (amistoso con Chile en Concepción) me han dicho que no, pero tiene sentido con que se le haga una invitación para noviembre, porque ya habría salido de su lesión y porque los partidos amistosos de Perú son en Europa. Para futbolistas como Robertson, como (Fabio) Gruber, como (Felipe) Chávez, que viven en Europa, el traslado es mucho menor", dijo el periodista deportivo.

Alexander Robertson milita actualmente en el Cardiff City, tras formarse en el Manchester City. Hijo de madre peruana y padre australiano, es uno de los nombres que la Federación Peruana sigue de cerca desde hace varios años. Actualmente, una lesión muscular de larga duración le ha impedido debutar en la vigente campaña de la League One (tercera división inglesa).

"Yo creería, según lo que me dicen, que Robertson puede llegar a estar en noviembre", confirmó el hombre de prensa.

PUEDES VER: Pedro García arremete contra la FPF tras salida de Óscar Ibáñez y cuestionó que coloquen a DT interino en la selección peruana: “Es improvisación”

lr.pe

¿Para qué selecciones es elegible Alexander Robertson?

Robertson es un caso claro de futbolista binacional con múltiples opciones. Nacido en Escocia, criado en Australia y con ascendencia peruana por parte materna, ha representado a Inglaterra en categorías juveniles, pero también jugó para la Sub-20 de Australia. A nivel FIFA, aún puede elegir su selección absoluta, ya que no ha debutado oficialmente con ninguna.

Actualmente, Australia ha manifestado interés por sumarlo a sus filas. Sin embargo, la opción de jugar con la Selección Peruana cobra fuerza, según lo informado por Pérez Rioja.

La FPF, liderada por Manuel Barreto en la Unidad Técnica de Menores, ha intensificado el seguimiento a talentos peruanos en el extranjero. Este enfoque responde al objetivo de rejuvenecer el equipo con futbolistas formados en contextos altamente competitivos.

¿En qué posición juega Alexander Robertson?

Robertson se desempeña como mediocampista central, aunque también ha jugado como volante mixto. Su mayor virtud está en su capacidad de distribución, lectura del juego y agresividad en los duelos. En el Cardiff ha sumado minutos importantes, demostrando ritmo, técnica y una visión táctica sólida.

Esta versatilidad lo convierte en una pieza interesante para el esquema que busca implementar el comando técnico de la Selección Peruana. Con Pedro Aquino y Renato Tapia como habituales en la primera línea de volantes, y más recientemente la aparición de Erick Noriega, involucrar a un jugador joven como Robertson podría abrir una alternativa con proyección para los próximos ciclos clasificatorios.

