HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sin Guion con Rosa María Palacios
Sin Guion con Rosa María Palacios     Sin Guion con Rosa María Palacios     Sin Guion con Rosa María Palacios     
Deportes

Ricardo Gareca volvería a dirigir, pero no en Perú: Venezuela quiere con prioridad al 'Tigre' tras quedarse sin el Mundial 2026

Después de confirmarse la salida de Fernando Batista, la Federación Venezolana de Fútbol ya piensa en su sustituto y no vería con malos ojos concretar la llegada de Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca ha dirigido a Perú y Venezuela en Eliminatorias. Foto: composición LR/AFP
Ricardo Gareca ha dirigido a Perú y Venezuela en Eliminatorias. Foto: composición LR/AFP

Venezuela se quedó en la puerta del Mundial 2026. El conjunto llanero dependía de sí mismo para alcanzar el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas; sin embargo, su aparatosa caída por 6-3 ante Colombia sepultó sus ilusiones. Como era de esperarse, este duro golpe llevó a que la Vinotinto tome la decisión de separar su camino con Fernando Batista y empiece con la búsqueda del próximo entrenador de cara al siguiente proceso mundialista. En este sentido, un nombre que gusta mucho en la Federación Venezolana de Fútbol es el de Ricardo Gareca.

Recordemos que el 'Tigre' se encuentra sin equipo después de su paupérrima campaña con Chile, conjunto que terminó último en las clasificatorias. A pesar de ello, la selección venezolana buscaría al técnico argentino en busca de que los lleve a su primera Copa del Mundo.

PUEDES VER: DT de Paraguay señaló al jugador de Perú que tenía que "ganarle la espalda" para vencer por la última fecha de eliminatorias: Se los dije

lr.pe

Venezuela quiere a Gareca para la próxima Copa del Mundo

La información la brindó el periodista Alfredo Coronis. Según apuntó, Ricardo Gareca es del agrado de la FVF y encabezaría la lista de estrategas para asumir a la selección. No obstante, no sería la única alternativa.

Diversos medios venezolanos apuntaron que Luis Zubeldía, quien fuese campeón de la Copa Sudamericana en el 2023, también es una opción para el banquillo. Actualmente, el joven DT se encuentra sin equipo tras su paso por Sao Paulo. Si llega a Venezuela, sería su primera experiencia en Eliminatorias.

PUEDES VER: Jorge Fossati deja picante comentario tras fracaso de Perú en las Eliminatorias: Estoy seguro que algunos están contentos

lr.pe

Gareca aún quiere seguir dirigiendo, pese a fracaso con Chile

Hace algunos meses, Ricardo Gareca brindó una entrevista para el medio Vélez 670 Radio y habló sobre su futuro como entrenador. A pesar de sus 67 años, el 'Flaco' aseguró que aún tiene las ganas y fuerzas de seguir al mando de un equipo.

“Ya tengo una edad avanzada, pero aún me siento bien. Sigo con fuerzas para estar adelante de un proyecto. Sigo pensando como técnico”, declaró para dicho medio.

Notas relacionadas
Mr. Peet se opone tajantemente al posible regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana: ''Viene de dos fracasos consecutivos''

Mr. Peet se opone tajantemente al posible regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana: ''Viene de dos fracasos consecutivos''

LEER MÁS
Diego Rebagliati revela qué habrían dicho en la FPF para no renovarle a Ricardo Gareca: "No es la gran maravilla"

Diego Rebagliati revela qué habrían dicho en la FPF para no renovarle a Ricardo Gareca: "No es la gran maravilla"

LEER MÁS
Reimond Manco y el DT de lujo que le pide a Jean Ferrari para la selección peruana: “¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer”

Reimond Manco y el DT de lujo que le pide a Jean Ferrari para la selección peruana: “¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer”

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
Luis Ramos cuestiona las comparaciones con Paolo Guerrero en la selección peruana: "Cada jugador hace su historia"

Luis Ramos cuestiona las comparaciones con Paolo Guerrero en la selección peruana: "Cada jugador hace su historia"

LEER MÁS
Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Julio César Uribe lanza dardo a Álex Valera: "En nuestro época hasta la vida queríamos dar por la selección peruana"

Julio César Uribe lanza dardo a Álex Valera: "En nuestro época hasta la vida queríamos dar por la selección peruana"

LEER MÁS
Jorge Fossati lanza advertencia sobre el recambio generacional en la selección peruana: "Hace 3 años que están con esa frasecita"

Jorge Fossati lanza advertencia sobre el recambio generacional en la selección peruana: "Hace 3 años que están con esa frasecita"

LEER MÁS
Jorge Fossati deja picante comentario tras fracaso de Perú en las Eliminatorias: "Estoy seguro que algunos están contentos"

Jorge Fossati deja picante comentario tras fracaso de Perú en las Eliminatorias: "Estoy seguro que algunos están contentos"

LEER MÁS
Juan Reynoso lanza fuertes 'dardos' tras fracaso de la selección peruana en Eliminatorias: "Yo solo jugué 6 partidos"

Juan Reynoso lanza fuertes 'dardos' tras fracaso de la selección peruana en Eliminatorias: "Yo solo jugué 6 partidos"

LEER MÁS
DT de Paraguay señaló al jugador de Perú que tenía que "ganarle la espalda" para vencer por la última fecha de eliminatorias: "Se los dije"

DT de Paraguay señaló al jugador de Perú que tenía que "ganarle la espalda" para vencer por la última fecha de eliminatorias: "Se los dije"

LEER MÁS
Venezuela despidió al DT Fernando Batista y todo su comando técnico un día después de quedar fuera del repechaje

Venezuela despidió al DT Fernando Batista y todo su comando técnico un día después de quedar fuera del repechaje

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Javier Milei veta ley de emergencia en la salud pediátrica y profundiza el ajuste fiscal en Argentina

Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

Muere a los 37 años Yu Menglong, famoso actor chino del drama 'Eternal love', tras caer de un edificio

Deportes

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Miguel Araujo volvió a entrenar con Sporting Cristal y se perfila como titular ante Cusco FC por la fecha 8 del Torneo Clausura

Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

Phillip Butters con Curwen en La República: "El seguro del congresista y el del conserje debe ser de EsSalud"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota