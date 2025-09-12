Venezuela se quedó en la puerta del Mundial 2026. El conjunto llanero dependía de sí mismo para alcanzar el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas; sin embargo, su aparatosa caída por 6-3 ante Colombia sepultó sus ilusiones. Como era de esperarse, este duro golpe llevó a que la Vinotinto tome la decisión de separar su camino con Fernando Batista y empiece con la búsqueda del próximo entrenador de cara al siguiente proceso mundialista. En este sentido, un nombre que gusta mucho en la Federación Venezolana de Fútbol es el de Ricardo Gareca.

Recordemos que el 'Tigre' se encuentra sin equipo después de su paupérrima campaña con Chile, conjunto que terminó último en las clasificatorias. A pesar de ello, la selección venezolana buscaría al técnico argentino en busca de que los lleve a su primera Copa del Mundo.

Venezuela quiere a Gareca para la próxima Copa del Mundo

La información la brindó el periodista Alfredo Coronis. Según apuntó, Ricardo Gareca es del agrado de la FVF y encabezaría la lista de estrategas para asumir a la selección. No obstante, no sería la única alternativa.

Diversos medios venezolanos apuntaron que Luis Zubeldía, quien fuese campeón de la Copa Sudamericana en el 2023, también es una opción para el banquillo. Actualmente, el joven DT se encuentra sin equipo tras su paso por Sao Paulo. Si llega a Venezuela, sería su primera experiencia en Eliminatorias.

Gareca aún quiere seguir dirigiendo, pese a fracaso con Chile

Hace algunos meses, Ricardo Gareca brindó una entrevista para el medio Vélez 670 Radio y habló sobre su futuro como entrenador. A pesar de sus 67 años, el 'Flaco' aseguró que aún tiene las ganas y fuerzas de seguir al mando de un equipo.

“Ya tengo una edad avanzada, pero aún me siento bien. Sigo con fuerzas para estar adelante de un proyecto. Sigo pensando como técnico”, declaró para dicho medio.