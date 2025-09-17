HOYSuscripcion LR Focus

Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles
Deportes

Gustavo Álvarez recordó su paso por la Liga 1 y se pronunció sobre interés de la selección peruana: "Acá me trataron muy bien"

En su llegada a la capital para el partido ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana, el actual DT de la U. de Chile se tomó un tiempo para referirse a los rumores que lo vinculan con la selección peruana.

Gustavo Álvarez dirigió a Atlético Grau y Sport Boys en el Perú. Foto: composición LR/difusión
Gustavo Álvarez dirigió a Atlético Grau y Sport Boys en el Perú. Foto: composición LR/difusión

Gustavo Álvarez es uno de los tantos nombres que ha sonado para llegar a la selección peruana. El entrenador de 52 años se ha ganado cierto reconocimiento en el fútbol sudamericano tras su buena campaña con la U. de Chile a nivel internacional. Justamente, el último martes 16 de setiembre, el DT aterrizó en la capital junto con su equipo para lo que será el partido ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En su llegada, se tomó un tiempo para conversar sobre el interés de la Blanquirroja y recordar su paso por la Liga 1.

Como se recuerda, Álvarez estuvo en el fútbol peruano en el 2022. En aquella ocasión, tuvo la oportunidad de dirigir a Atlético Grau, conjunto con el cual logró cerrar una buena temporada. Posteriormente, decidió dar el salto a Chile, pero no ha olvidado su grata estadía en el Perú.

Gustavo Álvarez se pronuncia sobre interés de la selección peruana

Era de esperarse que la prensa local le consulte sobre una posible llegada a la selección peruana. Sin dudarlo, Gustavo Álvarez fue tajante y señaló que hoy en día está concentrado en obtener buenos resultados con el Bulla. "Estoy 100% enfocado en la U", respondió.

Eso sí, cuando le preguntaron sobre sus recuerdos de Perú, solo tuvo palabras de agradecimiento porque considera que siempre fue bien tratado. “Hay tantos recuerdos, porque uno recuerda los lugares por cómo lo trataron, acá en Perú me trataron muy bien y estoy eternamente agradecido”, añadió.

El millonario monto que la FPF debería pagar por Gustavo Álvarez

Diversos medios deportivos de Chile señalan que Gustavo Álvarez figura como una alternativa para La Videna, debido a su experiencia en Sport Boys y Atlético Grau. Sin embargo, como aún tiene contrato con la U. de Chile, su incorporación solo sería viable si la FPF está dispuesto a asumir su elevada cláusula de rescisión.

"Para sacar a Álvarez hay que negociar con la 'U', porque tiene una cláusula que ronda el millón de dólares", explicó Marcelo Díaz, periodista de la cadena TNT Sports Chile.

