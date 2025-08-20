HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

'Chorri' Palacios se sinceró sobre llegada de Pedro Aquino a Alianza Lima y no a Sporting Cristal: "Lamentablemente, a veces..."

Pedro Aquino se convirtió en el sexto refuerzo de Alianza Lima en este mercado de pases de medio año. 'Chorri' Palacios, ídolo de Sporting Cristal, se pronunció sobre este fichaje.

Pedro Aquino llega a Alianza Lima procedente de Santos Laguna. Foto: composición LR/captura de 'Chorrigolazos'/Club Alianza Lima
Pedro Aquino llega a Alianza Lima procedente de Santos Laguna. Foto: composición LR/captura de 'Chorrigolazos'/Club Alianza Lima

El último jueves 21 de agosto, un día después del cierre del libro de pases, Alianza Lima anunció de manera oficial a Pedro Aquino como nuevo refuerzo. En tiempo récord, ante la repentina salida de Erick Noriega, el cuadro blanquiazul cerró el fichaje del mediocampista de la selección peruana, quien viene procedente de Santos Laguna de la Liga MX. Esta llegada a tienda íntima generó cierta reacción por parte de los hinchas y algunos exjugador de Sporting Cristal, club del cual es hincha Aquino. Uno de los que se manifestó sobre este tema fue el 'Chorri' Palacios.

El cinco veces campeón con Sporting Cristal recordó cuando veía jugar a Pedro Aquino en las divisiones menores de los rimenses, pero respaldó su decisión de fichar por Alianza Lima. El exjugador peruano aseguró que los caminos del conjunto rimense y el volante de 30 años finalmene no coincidieron por más que él tenía la intención de regresar a la institución.

PUEDES VER: Binacional no sería el único: Ayacucho FC también podría ser expulsado de la Liga 1 y revelan cuándo se produciría su salida

lr.pe

'Chorri' Palacios se pronuncia tras fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima

"Los hinchas de Sporting Cristal no pueden creer que haya pasado esta situación. Aquino es de la casa, lo he visto jugar desde pequeño en su categoría. Lo he visto jugar torneo tras torneo defendiendo la celeste, pero lamentablemente a veces ya pasa por uno volver al club que uno quiere. Creo que por ahí la dirigencia de Cristal cerró el presupuesto que tenía, y en un momento complicado Aquino queda libre con la ilusión de volver y no se logra. Al salir Noriega, Alianza Lima deja un espacio y aprovechó bien contratando a Aquino", dijo en su programa de YouTube 'Chorrigolazos'.

Palacios también se refirió a las declaraciones de Pedro Aquino en las que aseguró que en Perú solo jugaría por Sporting Cristal y señaló que si en su momento el mediocampista dijo eso fue porque era su deseo y porque esperaba el llamado por parte de los dirigentes, algo que finalmente no sucedió.

"La gente reacciona, pero no piensa en la parte del ser humano, no se ponen en el lugar de Aquino. Si él dijo eso fue porque era su ilusión y era para que los directivos escuchen ese pedido que estaba haciendo él. Yo también lo hubiera hecho (…) para que la directiva me llame. Creo que no lo hicieron al final, o si lo habrán hecho ya Cristal terminó con sus refuerzos y no se pudo lograr", acotó.

PUEDES VER: José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: '¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?'

lr.pe

¿Por cuánto tiempo llega Pedro Aquino a Alianza Lima?

El futbolista de 30 años regresará al fútbol peruano después de 7 años. El cuadro íntimo y Santos Laguna llegaron a un acuerdo por el préstamo de Aquino por un periodo de un año, es decir, la popular 'Roca' será jugador de Alianza Lima hasta agosto del 2026.

