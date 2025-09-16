HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Óscar Ibáñez habló sobre las polémicas desconvocatorias de Álex Valera en la selección peruana: "Me dijo que cuente con él"

El exfutbolista explicó que Valera enfrentó una serie de problemas, previo a importantes partidos, por lo que el comando técnico decidió desconvocarlo del equipo peruano.

Óscar Ibáñez cuenta la verdad sobre la desconvocatoria de Álex Valera. Foto: ESPN
Óscar Ibáñez cuenta la verdad sobre la desconvocatoria de Álex Valera. Foto: ESPN

Óscar Ibáñez rompió su silencio, tras su breve paso por la selección peruana de fútbol en las Eliminatorias. El entrenador sorprendió a todos los hinchas peruanos al aclarar los motivos por los que Álex Valera fue constantemente desconvocado previo a importante partido con el equipo nacional. El exfutbolista, por primera vez, decidió abrirse con la prensa y contar la verdad del cuestionado delantero de Universitario.

El '9' de la 'U' se mantiene en el ojo de la tormenta, tras quedar fuera de la lista de convocados en retiradas ocasiones. Los rumores rebalsaron el vaso e incluso se habló una posible pelea entre Valera y los referentes del equipo como André Carrillo, Sergio Peña y Paolo Guerrero. No obstante, fiel a su estilo, Ibáñez aclaró el panorama.

PUEDES VER: Reimond Manco lapida a Pedro Aquino tras inesperada derrota de Alianza Lima en el Torneo Clausura: "No es Erick Noriega"

lr.pe

¿Qué dijo Óscar Ibáñez sobre las desconvocatorias de Álex Valera?

Ibáñez expuso el polémico caso Valera. "Yo lo conocía desde la etapa con Ricardo Gareca porque tuvo un paso. Alex en la primera convocatoria tuvo un tema personal que fue válido, lo mantengo en reserva por la situación que estaba pasando. "Era un tema familiar y uno cuando está en la selección peruana requiere la máxima atención", enfatizó Ibáñez en Teledeportes de Panamericana.

"En la segunda convocatoria es una decisión nuestra como cuerpo técnico y en esta fecha doble le pregunté si ya había solucionado sus temas y me dijo que sí, que ya estaba todo bien. Le dije que lo iba a convocar y me dijo que cuente con él. Lo que pasa es que él viene con una lesión, le tomaron imágenes a él y Edison y lamentablemente iban a quedar afuera. Los plazos que requería la recuperación no le alcanzaban para llegar al partido contra Uruguay y para el duelo contra Paraguay iba a ser muy ajustado", reveló Óscar Ibáñez.

PUEDES VER: Álex Valera responde fuerte a Sergio Peña tras decir que jugó lesionado por la selección peruana: "Como si fuera un agradecimiento"

lr.pe

Óscar Ibáñez cuenta su versión sobre su salida de la selección peruana

"Mi contrato terminaba en el último partido. El presidente me había pedido que continúe para los amistosos, le dije que sí. Cuando terminó nos reunimos a los siguientes días, fuimos a la FPF desde temprano. Hablé con Lozano, me dijo que mantenía la propuesta, después conversé con Ferrari y me comunicó que él pensaba otra cosa. A partir de ahí ya no tenía sentido seguir, no había que forzar nada, estaba dentro de lo que podía pasar", declaró para el mencionado programa.

¿Cómo le fue a Óscar Ibáñez en la selección peruana?

El técnico de 58 años estuvo al mando de la selección peruana en un total de 6 partidos, todos por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Ibáñez se fue de la Bicolor con un saldo de 3 derrotas, una victoria y 2 empates.


