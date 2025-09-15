Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: Cusco FC sigue de cerca a Universitario de Deportes
La jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 comienza este 16 de septiembre con el partido entre ADT y UTC de Cajamarca. Mientras que Universitario y Alianza Lima han solicitado reprogramaciones.
Empieza la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 con partidos muy esperados por las distintas hinchadas. ADT y UTC de Cajamarca abrirán la fecha este martes 16 de septiembre. Sin embargo, Alianza Lima y Universitario de Deportes han solicitado la reprogramación de sus respectivos encuentros.
En cuanto a la tabla, Cusco FC, tras su victoria sobre Sporting Cristal, quedó a dos puntos de la ‘U’, a la espera de un tropiezo crema para tomar la punta. Por su parte, Alianza Lima, que cayó ante Deportivo Garcilaso, marcha en la quinta posición, mientras que el conjunto cusqueño ocupa el tercer lugar.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
La jornada 9 inicia con Universitario como puntero, seguido de Cusco FC y Deportivo Garcilaso.
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|18
|8
|5
|3
|0
|13
|5
|+8
|2
|Cusco FC
|16
|6
|5
|1
|0
|10
|3
|+7
|3
|Deportivo Garcilaso
|16
|8
|4
|4
|0
|13
|7
|+6
|4
|Sporting Cristal
|14
|7
|4
|2
|1
|15
|5
|+10
|5
|Alianza Lima
|12
|8
|3
|3
|2
|10
|9
|+1
|6
|Los Chankas
|12
|7
|4
|0
|3
|11
|14
|-3
|7
|Cienciano
|11
|7
|3
|2
|2
|10
|5
|+5
|8
|Alianza Universidad
|10
|8
|3
|1
|3
|9
|10
|-1
|9
|Sport Huancayo
|9
|8
|2
|3
|3
|11
|12
|-1
|10
|Juan Pablo II
|9
|7
|2
|3
|2
|7
|8
|-1
|11
|FBC Melgar
|9
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|-2
|12
|Comerciantes Unidos
|8
|7
|2
|2
|3
|8
|10
|-2
|13
|Atlético Grau
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|11
|-2
|14
|Ayacucho FC
|7
|7
|2
|1
|4
|6
|9
|-3
|15
|ADT
|7
|7
|2
|1
|4
|5
|11
|-6
|16
|Alianza Atlético
|6
|6
|1
|3
|2
|3
|3
|0
|17
|Sport Boys
|4
|8
|1
|1
|6
|2
|10
|−8
|18
|UTC
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|9
|−5
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Fixture de la jornada 9 del Torneo Clausura
Pospuestos (hora por definir)
- Universitario vs. Juan Pablo II College
- Chankas CYC vs. Alianza Lima
Martes 16 de septiembre
- 3:00 p. m. | ADT vs. UTC Cajamarca
Miércoles 17 de septiembre
- 1:00 p. m. | Sporting Cristal vs. Alianza Atlético
- 3:15 p. m. | Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo
- 7:30 p. m. | Cienciano vs. Sport Boys
Jueves 18 de septiembre
- 1:00 p. m. | Ayacucho FC vs. Cusco FC
- 3:15 p. m. | Atlético Grau vs. Alianza Universidad
- 7:30 p. m. | Deportivo Garcilaso vs. Melgar
¿Dónde ver el Torneo Clausura?
Es importante señalar que todos los encuentros de la jornada serán transmitidos por la señal de L1 MAX, lo que permitirá a los aficionados disfrutar de cada partido a través de distintas plataformas y dispositivos. Esta cobertura garantiza el acceso a toda la programación de la Liga 1 en el país, incluyendo los duelos que queden pendientes de reprogramación para los clubes afiliados a dicho canal.