Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: Cusco FC sigue de cerca a Universitario de Deportes

Empieza la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 con partidos muy esperados por las distintas hinchadas. ADT y UTC de Cajamarca abrirán la fecha este martes 16 de septiembre. Sin embargo, Alianza Lima y Universitario de Deportes han solicitado la reprogramación de sus respectivos encuentros.

En cuanto a la tabla, Cusco FC, tras su victoria sobre Sporting Cristal, quedó a dos puntos de la ‘U’, a la espera de un tropiezo crema para tomar la punta. Por su parte, Alianza Lima, que cayó ante Deportivo Garcilaso, marcha en la quinta posición, mientras que el conjunto cusqueño ocupa el tercer lugar.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

La jornada 9 inicia con Universitario como puntero, seguido de Cusco FC y Deportivo Garcilaso.

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. 1 Universitario 18 8 5 3 0 13 5 +8 2 Cusco FC 16 6 5 1 0 10 3 +7 3 Deportivo Garcilaso 16 8 4 4 0 13 7 +6 4 Sporting Cristal 14 7 4 2 1 15 5 +10 5 Alianza Lima 12 8 3 3 2 10 9 +1 6 Los Chankas 12 7 4 0 3 11 14 -3 7 Cienciano 11 7 3 2 2 10 5 +5 8 Alianza Universidad 10 8 3 1 3 9 10 -1 9 Sport Huancayo 9 8 2 3 3 11 12 -1 10 Juan Pablo II 9 7 2 3 2 7 8 -1 11 FBC Melgar 9 8 2 3 3 8 10 -2 12 Comerciantes Unidos 8 7 2 2 3 8 10 -2 13 Atlético Grau 7 7 2 1 4 9 11 -2 14 Ayacucho FC 7 7 2 1 4 6 9 -3 15 ADT 7 7 2 1 4 5 11 -6 16 Alianza Atlético 6 6 1 3 2 3 3 0 17 Sport Boys 4 8 1 1 6 2 10 −8 18 UTC 2 6 0 2 4 4 9 −5 19 Deportivo Binacional 0 0 0 0 0 0 0 0

Fixture de la jornada 9 del Torneo Clausura

Pospuestos (hora por definir)

Universitario vs. Juan Pablo II College

Chankas CYC vs. Alianza Lima

Martes 16 de septiembre

3:00 p. m. | ADT vs. UTC Cajamarca

Miércoles 17 de septiembre

1:00 p. m. | Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

3:15 p. m. | Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo

7:30 p. m. | Cienciano vs. Sport Boys

Jueves 18 de septiembre

1:00 p. m. | Ayacucho FC vs. Cusco FC

3:15 p. m. | Atlético Grau vs. Alianza Universidad

7:30 p. m. | Deportivo Garcilaso vs. Melgar

¿Dónde ver el Torneo Clausura?

Es importante señalar que todos los encuentros de la jornada serán transmitidos por la señal de L1 MAX, lo que permitirá a los aficionados disfrutar de cada partido a través de distintas plataformas y dispositivos. Esta cobertura garantiza el acceso a toda la programación de la Liga 1 en el país, incluyendo los duelos que queden pendientes de reprogramación para los clubes afiliados a dicho canal.