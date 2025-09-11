HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Reimond Manco critica fuerte a Luis Ramos por bajo rendimiento con Perú: "No es un jugador de selección, no tiene nivel"

Manco admitió que la falta de nivel de Ramos lo hace extrañar a Alex Valera, quien considera un delantero más capacitado para contribuir al rendimiento del equipo.

Reimond Manco criticó fuertemente a Luis Ramos tras bajo rendimiento con la selección peruana. Foto: composición LR/captura Línea de 5/archivo LR Luis Jiménez
Reimond Manco criticó fuertemente a Luis Ramos tras bajo rendimiento con la selección peruana. Foto: composición LR/captura Línea de 5/archivo LR Luis Jiménez

Reimond Manco arremetió contra Luis Ramos tras su bajo rendimiento con la selección peruana. En una reciente edición del programa 'Línea de 5', se debatió sobre la ausencia de un '9' como Paolo Guerrero. Sin embargo, Manco fue más allá en su análisis y lanzó un duro comentario sobre el jugador del América de Cali.

El exfutbolista resaltó que no se trata de comparar a Ramos con Guerrero, como en las últimas horas se ha venido haciendo. No obstante, señaló que para él el atacante no tiene el nivel necesario para vestir la camiseta de la Bicolor y cuestionó que, en los dos partidos que disputó, haya mostrado un bajo rendimiento. Lo que más llamó la atención fue que admitió que esta situación le hace extrañar a Alex Valera, delantero de Universitario de Deportes.

PUEDES VER: Conmebol le quita la sede a Bolivia: final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará en Paraguay

lr.pe

Reimond Manco critica a Luis Ramos tras su bajo rendimiento con la selección peruana

Durante la conversación, Manco, en un tono fuerte, lanzó una dura crítica contra el jugador del América de Cali.

"Yo voy a ir un poco más a fondo. No lo voy a comparar. Estos dos partidos me deja claro que Ramos no es un jugador de selección. No tiene nivel, definitivamente. No te están dando un partido, sino dos", explicó en el programa 'Línea de 5'.

PUEDES VER: Juan Reynoso lanza fuertes 'dardos' tras fracaso de la selección peruana en Eliminatorias: "Yo solo jugué 6 partidos"

lr.pe

Manco extraña a Alex Valera en la selección peruana

Finalmente, Reimond Manco señaló que, al notar el bajo rendimiento de Luis Ramos, terminó extrañando a Alex Valera, pues considera que este último tiene mayores posibilidades de aportar dentro del campo.

"A lo que voy es que no tiene nivel de la selección y me hace extrañar a (Alex) Valera, porque es el único nueve del medio que podría jugar. Hay jugadores que si bien tienen mucho techo, aún no están al nivel de selección".

