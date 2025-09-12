HOYSuscripcion LR Focus

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: así marchan los equipos a puertas de la fecha 8 del Torneo Clausura

La fecha 8 del Torneo Clausura 2025 está a punto de comenzar y la cima de la tabla de posiciones está más ajustada que nunca entre Universitario y Sporting Cristal. Esta jornada promete partidos emocionantes.

Universitario es el actual líder de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025. Foto: composición LR/difusión
Universitario es el actual líder de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025. Foto: composición LR/difusión

El Torneo Clausura 2025 ha vuelto. Después de algunos días de la pausa por la fecha de eliminatorias, la Liga 1 reinicia y nos regalará emocionantes compromisos. En esta nueva jornada, Universitario visitará Arequipa para medirse ante Melgar de Juan Reynoso. Además, Alianza Lima recibirá en Matute a un siempre complicado Deportivo Garcilaso. Por su parte, Sporting Cristal tendrá que visitar Cusco para robarle puntos al equipo de Miguel Rondelli, la sorpresa de la temporada.

Pero antes recapitulemos. La 'U' es el actual líder del campeonato peruano con 15 unidades. Además, los cremas están invictos con 4 victorias y 3 empates. Su más cercano perseguidor es Sporting Cristal con un punto menos y Cusco FC con dos por debajo. Asimismo, Alianza Lima recuperó terreno y marcha en la quinta casilla.

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Recordemos que la tabla se modificó tras la anulación de los partidos con Binacional tras su descenso. Así marchan cada uno de los equipos a poco de la octava jornada del Clausura 2025.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario157430114+7
2Sporting Cristal146420132+11
3Cusco FC13541071+6
4Deportivo Garcilaso13734094+5
5Alianza Lima12733175+2
6Alianza Universidad107313910−1
7Sport Huancayo9723210100
8FBC Melgar9723278−1
9Los Chankas96303913−4
10Cienciano8622275+2
11Atlético Grau77214911−2
12ADT77214511−6
13Alianza Atlético6513132+1
14Juan Pablo II6613268−2
15Comerciantes Unidos56123710−3
16Ayacucho FC4611459−4
17Sport Boys4711529−7
18UTC2502348−4
19Deportivo Binacional00000000

lr.pe

Programación fecha 8 Torneo Clausura 2025

Así se jugarán los partidos correspondientes a esta octava jornada del Torneo Clausura. La acción empieza hoy, viernes 12 de setiembre, con el UTC vs Ayacucho FC.

Viernes 12 de setiembre

  • 1.00 p. m. | UTC vs Ayacucho FC
  • 3.15 p. m. | Sport Huancayo vs Los Chankas CYC

Sábado 13 de setiembre

  • 1.00 p. m. | Sport Boys vs. Comerciantes Unidos
  • 3.15 p. m. | Alianza Atlético vs. Juan Pablo II
  • 7.00 p. m. | Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso

Domingo 14 de setiembre

  • 12.30 p. m. | Alianza UDH vs. Cienciano
  • 3.00 p. m. | Melgar vs. Universitario
  • 5.30 p. m. | Cusco FC vs. Sporting Cristal
