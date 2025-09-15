HOYSuscripcion LR Focus

Christofer Gonzáles sueña con un DT a la altura de Ricardo Gareca para la selección peruana: "Le dio confianza al jugador"

El volante de Sporting Cristal realizó múltiples elogios a Ricardo Gareca y señaló que el nuevo entrenador de la selección peruana debe tener un perfil similar al del argentino.

Christofer Gonzáles fue convocado a la selección peruana en la última fecha doble de las Eliminatorias. Foto: composición LR/Raúl Chávez
La selección peruana está a la deriva. Después la salida de Óscar Ibáñez, la Blanquirroja se quedó sin capitán de cara a los siguientes amistosos de fin año. El rotundo fracaso en las Eliminatorias 2026 ha provocado que la FPF piense desde ya en el próximo entrenador con miras a clasificar a la Copa del Mundo. Hay varios nombres en carpeta, pero aún ninguno es una opción latente. En medio de este contexto, Christofer Gonzáles señaló que el nuevo DT de Perú debe tener un perfil similar al de Ricardo Gareca.

Recordemos que el popular 'Canchita' fue convocado para la última fecha doble de las clasificatorias. Es más, fue titular en la derrota por 3-0 ante Uruguay. El actual jugador de Sporting Cristal reconoce que la selección no atraviesa su mejor momento, pero anhela que llegue un estratega que los ayude a resurgir en los próximos años.

PUEDES VER: Miguel Araujo categórico sobre polémicas declaraciones de Sergio Peña tras fracaso de la selección peruana: Solo escuché a Gallese

lr.pe

Christofer Gonzáles anhela con un DT como Ricardo Gareca para Perú

"Una gran confianza que le dio al jugador peruano, muy importante. Un cambio de chip que fue todo de él. Esperemos que a la selección peruana pueda llegar un técnico a la altura de Ricardo Gareca", declaró 'Canchita' en su regreso a Lima tras la derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC.

A pesar del deseo de Gonzáles, el nombre de Ricardo Gareca habría quedado descartado en Videna. Así lo informó el periodista Gustavo Peralta, quien aseguró que el 'Tigre' no volverá a la Bicolor.

"¿Es verdad que Ricardo Gareca puede volver? No, Gareca no va a volver. ¿Gorosito? Es un técnico importante, que gusta, pero nadie ha hablado en Videna de él. Que puede ser más adelante, no sé, pero me dijeron que no, que la idea es ir por otro lado, que están apuntando a las opciones que se están manejando y dentro de ellas no está Gorosito", dijo en 'L1 Max'.

PUEDES VER: Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: Al que le alcance estará

lr.pe

Ricardo Gareca no volvería a la selección peruana tras interés de Venezuela

Al parecer, los caminos de Ricardo Gareca y la selección peruana no volverían a cruzarse. Sumado al descarte de la FPF, los recientes rumores apuntan que el 'Flaco' podría dirigir a Venezuela. Es más, la Vinotinto lo tiene en su lista de opciones como una prioridad para el banquillo.

