Melgar no pudo ganar en el Estadio Monumental de la UNSA y cayó 2-1 ante Universitario, que es el único líder del Torneo Clausura. Pese a empezar ganando con gol de Jhonny Vidales, la 'U' lo dio vuelta con tantos de Jairo Concha y Williams Riveros. De esta forma, el técnico Juan Reynoso registró su primera derrota en este certamen corto tras tres partidos dirigidos en el Dominó. En conferencia de prensa, el extécnico de la selección peruana analizó lo que fue el cotejo.

Juan Reynoso afirmó que esta caída en Arequipa permitirá que el equipo pueda aprender de cara al futuro y precisó que él está acostumbrado a ganar y golear, algo que quiere lograr con Melgar. Asimismo, pidió respetar los procesos.

Juan Reynoso habló tras el Universitario vs Melgar

"Veo al club en general aburguesado y estos golpes nos hacen analizar, reflexionar y caer en la conciencia qué nos está faltando. La exigencia es a tope porque yo me acostumbré a ganar y no solo a ganar, sino a golear. Sé que estos vaivenes se pueden repetir. Creo que el club necesita creer y hacer nuevamente una diferencia de local. Hoy el haber hecho el gol tan rápido nos sorprendió a todos y de ahí en más la 'U' poco a poco se fue imponiéndose en los duelos individuales y a nosotros nos faltó oficio, nos sacó del partido de lo que queríamos hacer. No hay que volverse loco, hay una hoja de ruta que todos la sabemos y hay que respetarla. Hay que ser autocrítico", declaró.

El técnico de 55 años destacó el esfuerzo de sus dirigidos a pesar de la derrota y seguró que "sería poco inteligente y hasta poco ético empezar a repartir culpas", por lo que asumió la responsabilidad del resultado. Eso sí, indicó que para la siguiente temporada solo se quedarán los jugadores que demuestren un nivel superlativo.

"Hay que lamer las heridas, tenemos unas horas para recuperarnos porque entrenamos mañana en la tarde y pensar en Garcilaso. Este club tiene que pensar en ganar siempre y ver que nos depara como premio o castigo el fútbol. Quedan varias fechas como para ir reacomodando cosas y sobretodo cerrar el torneo con una evaluación y un diagnóstico muy claro. Melgar no está para pelear Sudamericana, ahora a ver qué pasa, pero el compromiso es hacer la evaluación adecuada, cerrar el año de la mejor manera y el que quiera estar y le alcance estará en Melgar, el que no seguramente buscará otros rumbos. Me queda claro que no alcanza con este presente", sentenció.

¿Cómo le va a Juan Reynoso en Melgar?

El estratega peruano ha dirigido 3 partidos hasta el momento con un saldo de una victoria (ante Ayacucho FC), un empate (frente a ADT) y una derrota (ante la 'U').