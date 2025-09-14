Cusco FC vs Sporting Cristal EN VIVO por Torneo Clausura: hora y canal del partido por la octava fecha
Ambos equipos buscan mantenerse invictos en un choque clave que podría definir la lucha por el primer lugar. Sporting Cristal aparece como favorito ante un Cusco FC fuerte en casa.
- Canelo Álvarez vs Terence Crawford por el título mundial supermediano: hora y canales para ver la pelea del año
- Diego Rebagliati 'destrozó' a la selección peruana tras fracaso en las Eliminatorias: "Disputa el 'Mundial de Desayunos"
Vuelve la Liga 1. Cusco FC recibe, en el Inca Garcilaso De La Vega, al poderoso Sporting Cristal por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El excampeón del fútbol peruano quiere seguir peleando por la cima en el último torneo del año. Los dirigidos por Autori parte ligeramente como favoritos ante un cuadro cuzqueño que se hace fuerte en condición de local y les respiran en la nuca.
Ambos equipos invictos tienen el objetivo de conquistar el Clausura. El segundo lugar contra el tercero, respectivamente, puede dejar fuera de carrera a uno. El equipo cusqueño, ha mostrado un rendimiento destacado en casa y se presentará con algunas ausencias significativas, lo que podría influir en el desarrollo de este crucial partido.
PUEDES VER: 'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford EN VIVO HOY: ¿cómo ver la pelea título mundial supermediano de boxeo?
¿A qué hora juega Cusco FC vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura?
Cusco FC recibe a Sporting Cristal por la octava jornada del Torneo Clausura 2025. Uno de los partidos más esperados del campeonato, ya que es un choque directo entre el segundo y el tercero.
- Perú: 5:30 p.m.
- Colombia: 5:30 p.m.
- Ecuador: 5:30 p.m.
- Bolivia: Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 6:30 p.m
- En Venezuela, el partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 6:30 p.m.
- En Chile, el partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 6:30 p.m.
- En Paraguay, el partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m.
- En Argentina, el partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m
PUEDES VER: Joao Grimaldo rompió su silencio sobre posible regreso a Sporting Cristal tras ganar protagonismo en Riga: "Siempre estoy atento al club"
¿En qué canales ver Cusco FC ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura?
El encuentro de la Liga 1 se transmitirá en vivo para todo el Perú a través de L1 MAX, un canal accesible en varios operadores de cable como DirecTV, Claro TV, WIN y Best Cable, entre otros. Para quienes prefieren el streaming, el partido estará disponible en L1 Play. En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el partido por FOX Deportes, mientras que en otros países se podrá ver a través de la plataforma Fanatiz.
PUEDES VER: Universitario no podrá contar con Andy Polo para partido clave con Melgar por Torneo Clausura: este es el motivo de su ausencia
¿Alineaciones posibles entre Sporting Cristal y Cusco FC?
- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Christofer Gonzales, Santiago González, Irven Ávila.
- MCusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Zevallos; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Nicolás Silva, Pierre Da Silva; Facundo Callejo
PUEDES VER:
Historial entre Sporting Cristal y Cusco FC
Por la fecha 8 del Apertura 2025, Sporting Cristal sufrió para ganarle a un Cusco FC que acabó con diez jugadores desde los 42'. Martín Távara anotó el gol del triunfo rimense a los 83'.