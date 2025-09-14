HOYSuscripcion LR Focus

Arequipa en alerta de emergencia por incendio forestal en el Misti
Cusco FC vs Sporting Cristal EN VIVO por Torneo Clausura: hora y canal del partido por la octava fecha

Ambos equipos buscan mantenerse invictos en un choque clave que podría definir la lucha por el primer lugar. Sporting Cristal aparece como favorito ante un Cusco FC fuerte en casa.

Sporting Cristal se mide ante Cusco FC por la Liga 1. Diseño: Omar Neyra
Vuelve la Liga 1. Cusco FC recibe, en el Inca Garcilaso De La Vega, al poderoso Sporting Cristal por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El excampeón del fútbol peruano quiere seguir peleando por la cima en el último torneo del año. Los dirigidos por Autori parte ligeramente como favoritos ante un cuadro cuzqueño que se hace fuerte en condición de local y les respiran en la nuca.

Ambos equipos invictos tienen el objetivo de conquistar el Clausura. El segundo lugar contra el tercero, respectivamente, puede dejar fuera de carrera a uno. El equipo cusqueño, ha mostrado un rendimiento destacado en casa y se presentará con algunas ausencias significativas, lo que podría influir en el desarrollo de este crucial partido.

¿A qué hora juega Cusco FC vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

Cusco FC recibe a Sporting Cristal por la octava jornada del Torneo Clausura 2025. Uno de los partidos más esperados del campeonato, ya que es un choque directo entre el segundo y el tercero.

  • Perú: 5:30 p.m.
  • Colombia: 5:30 p.m.
  • Ecuador: 5:30 p.m.
  • Bolivia: Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 6:30 p.m
  • En Venezuela, el partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 6:30 p.m.
  • En Chile, el partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 6:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m

¿En qué canales ver Cusco FC ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

El encuentro de la Liga 1 se transmitirá en vivo para todo el Perú a través de L1 MAX, un canal accesible en varios operadores de cable como DirecTV, Claro TV, WIN y Best Cable, entre otros. Para quienes prefieren el streaming, el partido estará disponible en L1 Play. En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el partido por FOX Deportes, mientras que en otros países se podrá ver a través de la plataforma Fanatiz.

¿Alineaciones posibles entre Sporting Cristal y Cusco FC?

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Christofer Gonzales, Santiago González, Irven Ávila.
  • MCusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Zevallos; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Nicolás Silva, Pierre Da Silva; Facundo Callejo

Historial entre Sporting Cristal y Cusco FC

Por la fecha 8 del Apertura 2025, Sporting Cristal sufrió para ganarle a un Cusco FC que acabó con diez jugadores desde los 42'. Martín Távara anotó el gol del triunfo rimense a los 83'.

