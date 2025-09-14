HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Miguel Araujo cuestionó arbitraje en derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC: "No hay que ser tan obvios"

El defensa de Sporting Cristal se mostró en contra de su expulsión al asegurar que no agredió con la cabeza a un jugador rival, sino que solo le 'pechó'.

Miguel Araujo fue expulsado al minuto 82 del partido contra Cusco FC. Foto: composición de LR/Luis Álvarez/captura de L1 Max
Sporting Cristal perdió su invicto en el Torneo Clausura al caer en su visita a Cusco FC por la fecha 8. El equipo rimense no supo sostener su ventaja inicial y, por si fuera poco, sufrió una baja para la próxima jornada por la expulsión de Miguel Araujo en el segundo tiempo, una decisión que el defensa cuestionó junto con otros aspectos del arbitraje

Al final del partido en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, la 'Fiera' afirmó que la interpretación del árbitro Julio Quiroz al mostrarle la tarjeta roja fue errónea. Araujo aseguró que nunca agredió con la cabeza a su rival, sino que solamente lo encaró con el pecho en medio de la trifulca generada a raíz del empujón de Fernando Pacheco sobre Facundo Callejo.

PUEDES VER: Ivan Colman embargado por la emoción tras remontada de Cusco FC sobre Cristal: 'Somos un equipo muy humilde'

lr.pe

Miguel Araujo sobre árbitro que lo expulsó: "Hay que tener interpretación"

"Hay que tener interpretación. Nunca bajo la cabeza para agredir al jugador de Cusco. Lo 'pecho', así como ellos 'pecharon', y no voy a dejar de hacerlo. Pacheco se equivoca al empujarlo, pero ellos también pecharon y nosotros fuimos a defender a nuestro compañero. No vamos a dejar que vengan y nos agarren de tontos", refirió Araujo sobre el conato de bronca que se desató poco después del tercer gol de los locales.

El central insistió en los presuntos problemas de interpretación del réferi al señalar las tarjetas amarillas que le mostró a Martín Távara y Jesús Pretell de forma temprana. "Después está la interpretación del árbitro. No me refiero nunca al árbitro, pero no hay que ser tan obvios. A los 10 minutos nos amonestan a los dos volantes centrales", declaró en zona mixta.

PUEDES VER: Miguel Araujo sobre polémicas declaraciones de Sergio Peña tras fracaso de la selección: 'Solo escuché a Gallese'

lr.pe

Miguel Araujo será baja en Sporting Cristal

Con la roja recibida en este encuentro, Araujo no podrá jugar el partido ante Alianza Atlético, por la fecha 9. El zaguero ya se había perdido los tres encuentros previos de su equipo a causa de una lesión en la muñeca que lo tuvo fuera de las canchas más de un mes. En total, el defensa solo ha podido disputar cinco compromisos del Torneo Clausura desde su llegada a La Florida. a mediados de julio.

